NETTING

Saking Cintanya, Pebulu Tangkis Cantik Aya Ohori Selalu Nonton Taufik Hidayat saat Main di Jepang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |19:10 WIB
Saking Cintanya, Pebulu Tangkis Cantik Aya Ohori Selalu Nonton Taufik Hidayat saat Main di Jepang
Tunggal putri asal Jepang, Aya Ohori. (Foto: BWF)
PEBULUTANGKIS tunggal putri asal Jepang, Aya Ohori ternyata sangat mengidolakan legenda bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat. Saking cintanya kepada legenda tunggal putra Tanah Air itu, Aya Ohoro dilaporkan selalu menyaksikan Taufik Hidayat setiap kali ia bermain di Jepang.

Menurut laporan yang dikutip dari berbagai sumber, saat Taufik masih aktif bermain, Ohori tidak pernah melewatkan satu pertandingan idolanya tersebut kala beraksi di Jepang. Hal itu jelas membuktikana betapa cinta dan jatuh hatinya Ohori kepada Taufik.

Tentunya wajar memang jika Ohori mengidolakan Taufik Hidayat. Sebab Ohori yang saat ini berusia 27 tahun tersebut tumbuh besar dengan menyaksikan masa keemasan Taufik Hidayat.

Banyak pebulutangkis saat ini yang juga terinspirasi dari Taufik Hidayat. Sehingga tidak heran jika Aya Ohori adalah salah satu yang terinspirasi oleh Taufik.

Taufik Hidayat

Taufik Hidayat layak menjadi panutan karena prestasi dan skillnya bermain. Berbagai gelar pernah ia raih, Dimulai dari emas SEA Games, Asian Games, BWF World Championships, Piala Thomas, hingga Olimpiade.

Lucunya, meski sering menyaksikan permainan Taufik Hidayat, Aya Ohori ternyata tak mencoba mengikuti gaya bermain idolanya tersebut. Malahan banyak pihak menilai permainan Aya Ohori lebih mirip rival Taufik Hidayat kala itu, yakni Lin Dan (China).

