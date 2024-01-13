Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Warga Malaysia Lihat Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dari Dekat

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |17:14 WIB
Reaksi Warga Malaysia Lihat Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dari Dekat
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan digilai publik bulu tangkis dunia (Foto: PBSI)
A
A
A

REAKSI warga Malaysia melihat Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dari dekat sungguh layak diulas. Sebab, The Daddies bukan hanya milik Indonesia saja, tetapi pencinta bulu tangkis dunia.

Ahsan/Hendra baru saja tampil di ajang Malaysia Open 2024. Sayangnya, perjalanan ganda putra Indonesia itu harus terhenti di babak 16 besar karena cedera yang dialami Babah -sapaan akrab Ahsan.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Terlepas dari itu, kehebatan Ahsan/Hendra tetap diakui oleh penggemar bulu tangkis dunia, dalam hal ini warga Malaysia. Mereka begitu antusias ketika bertemu juara dunia tiga kali tersebut dari jarak dekat dalam sebuah acara sponsor.

"Oke, kita tahu pemain kelas dunia ini masih bermain di usia 40 tahun, sangat senang," ujar seorang pria berkacamata, dalam video yang diunggah akun TikTok @victor.malaysia.

"Gembira, gembira, seorang juara datang ke Malaysia ini," ungkap lelaki berkostum biru.

"Sangat bahagia, sangat gembira, apalagi orang-orang bilang The Daddies ini memang legenda, sampai usia 40 tahun pun masih bermain lah," kata pria berkacamata.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
