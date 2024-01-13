Reaksi Warga Malaysia Lihat Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dari Dekat

REAKSI warga Malaysia melihat Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dari dekat sungguh layak diulas. Sebab, The Daddies bukan hanya milik Indonesia saja, tetapi pencinta bulu tangkis dunia.

Ahsan/Hendra baru saja tampil di ajang Malaysia Open 2024. Sayangnya, perjalanan ganda putra Indonesia itu harus terhenti di babak 16 besar karena cedera yang dialami Babah -sapaan akrab Ahsan.

Terlepas dari itu, kehebatan Ahsan/Hendra tetap diakui oleh penggemar bulu tangkis dunia, dalam hal ini warga Malaysia. Mereka begitu antusias ketika bertemu juara dunia tiga kali tersebut dari jarak dekat dalam sebuah acara sponsor.

"Oke, kita tahu pemain kelas dunia ini masih bermain di usia 40 tahun, sangat senang," ujar seorang pria berkacamata, dalam video yang diunggah akun TikTok @victor.malaysia.

"Gembira, gembira, seorang juara datang ke Malaysia ini," ungkap lelaki berkostum biru.

"Sangat bahagia, sangat gembira, apalagi orang-orang bilang The Daddies ini memang legenda, sampai usia 40 tahun pun masih bermain lah," kata pria berkacamata.