Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulutangkis Denmark Akui Kehebatan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Bangga Pernah Kalahkan The Daddies

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |22:00 WIB
Kisah Pebulutangkis Denmark Akui Kehebatan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Bangga Pernah Kalahkan The Daddies
Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. (Foto: PBSI)
A
A
A

PEBULUTANGKIS ganda putra asal Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen sangat mengakui kehebatan Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Bahkan saat pertama kali mereka berhasil mengalahkan The Daddies, Kim dan Rasmussen terlihat sangat bangga.

Kemenangan pertama Kim/Rasmussen atas ganda putra Indonesia berjuluk The Daddies itu terjadi di ajang Thailand Open 2022. Kala itu, mereka sukses memenangkan pertandingan dalam dua game langsung, 13-21 dan 15-21.

Kemenangan itu rupanya menjadi sebuah kebanggan tersendiri bagi pasangan Denmark yang kita menduduki peringkat ke 5 ranking BWF itu. Pasalnya, sebelum Thailand Open 2022, merekaa selalu dikalahkan The Daddies dalam enam pertemuan.

“Kami sangat bahagia akhirnya dapat mengalahkan The Daddies di pertemuan terakhir (Thailand Open 2022) karena kami selalu kalah dalam enam kali pertemuan melawan mereka (Ahsan/Hendra)," ujar Kim Astrup di Istora Senayan dalam jumpa fans di ajang Indonesia Masters 2022 pada Juni 2022 lalu.

Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen

Anders Rasmussen juga menambahkan jika Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan adalah pasangan yang selalu membuatnya kesulitan. Bahkan Rasmussen merasa jika dirinya bisa tampil lebih baik saat melawan Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon di masa jayanya dibanding saat melawan The Daddies.

"Pasangan ganda putra yang selalu membuat saya terlihat tampil buruk di lapangan adalah saat kami melawan The Daddies," tambah Anders Skaarup Rasmussen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178816/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_pearly_tan_yang_ternyata_punya_smash_tercepat-DQsd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Malaysia Pearly Tan, Pemilik Smash Tercepat hingga Masuk Guinness World Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178827/alwi_farhan-CGjz_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Pernah Jadi Kapten Sepak Bola Solo Sebelum Mantap di Dunia Tepok Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178677/chae_yu_jung-0DO7_large.jpg
Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung Resmi Umumkan Pensiun, Tulis Pesan Haru di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178599/simak_kisah_spiritual_pebulu_tangkis_mohammad_ahsan_yang_teguh_menjalankan_3_sunnah_nabi-pENn_large.jpg
Kisah Spiritual Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Jalankan 3 Sunnah Nabi saat Bertanding di Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/40/3178101/berikut_tiga_pebulu_tangkis_tunggal_putra_top_dunia_yang_bersinar_usai_tinggalkan_pelatnas_negaranya-hGeg_large.jpeg
3 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Top Dunia yang Bersinar Usai Tinggalkan Pelatnas Negaranya, Nomor 1 Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/40/3177956/jonatan_christie-gbON_large.jpg
5 Pebulu Tangkis yang Bersinar Setelah Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement