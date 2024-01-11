Kisah Pebulutangkis Denmark Akui Kehebatan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Bangga Pernah Kalahkan The Daddies

PEBULUTANGKIS ganda putra asal Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen sangat mengakui kehebatan Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Bahkan saat pertama kali mereka berhasil mengalahkan The Daddies, Kim dan Rasmussen terlihat sangat bangga.

Kemenangan pertama Kim/Rasmussen atas ganda putra Indonesia berjuluk The Daddies itu terjadi di ajang Thailand Open 2022. Kala itu, mereka sukses memenangkan pertandingan dalam dua game langsung, 13-21 dan 15-21.

Kemenangan itu rupanya menjadi sebuah kebanggan tersendiri bagi pasangan Denmark yang kita menduduki peringkat ke 5 ranking BWF itu. Pasalnya, sebelum Thailand Open 2022, merekaa selalu dikalahkan The Daddies dalam enam pertemuan.

“Kami sangat bahagia akhirnya dapat mengalahkan The Daddies di pertemuan terakhir (Thailand Open 2022) karena kami selalu kalah dalam enam kali pertemuan melawan mereka (Ahsan/Hendra)," ujar Kim Astrup di Istora Senayan dalam jumpa fans di ajang Indonesia Masters 2022 pada Juni 2022 lalu.

Anders Rasmussen juga menambahkan jika Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan adalah pasangan yang selalu membuatnya kesulitan. Bahkan Rasmussen merasa jika dirinya bisa tampil lebih baik saat melawan Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon di masa jayanya dibanding saat melawan The Daddies.

"Pasangan ganda putra yang selalu membuat saya terlihat tampil buruk di lapangan adalah saat kami melawan The Daddies," tambah Anders Skaarup Rasmussen.