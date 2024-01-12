Kisah Apes Andrea Celina, Istri Supercantik Petinju Ryan Garcia yang Diceraikan 2 Jam Usai Melahirkan

KISAH apes Andrea Celina, istri supercantik petinju Ryan Garcia yang diceraikan 2 jam usai melahirkan. Kabar ini sendiri jadi sorotan besar publik.

Ya, kabar bahagia dan menyedihkan datang dari pasangan petinju, Ryan Garcia, dan istri cantiknya, Andrea Celina. Hal itu karena dalam satu hari yang sama, keduanya mengumumkan kabar kelahiran anak mereka sekaligus perceraian mereka.

Tepatnya pada 23 Desember 2023, Andrea Celine dan Ryan Garcia mengumumkan kabar bahagia kelahiran anak kedua mereka. Anak itu diberi nama Henry Leo Garcia.

"Suatu kehormatan untuk mengumumkan putra pertamaku puji Tujan. Aku sangat bersyukur, aku sangat mencintainya. Hanya butuh waktu 8 menit untuk lahir. Kamu tahu dari mana dia mendapat kecepatan itu haha. TERIMA KASIH TUHAN, AKU MENCINTAIMU," tulis Ryan Garcia di unggahan Instagram pribadinya.

"HENRY LEO GARCIA. Dia akan 10 kali lebih kuat, 10 kali lebih bijaksana, 10 kali lebih tampan, tetapi dia harus bekerja 10 kali lebih keras. TERIMA KASIH TUHAN, AKU MENCINTAIMU," sambung tulisannya.

Melihat kabar bahagia yang dibagikan, semua orang tentu akan menyangka bahwa hubungan dari petinju jawara kelas ringan WBC 2021 dengan super model itu sedang baik-baik saja. Namun, hal itu berubah beberapa saat kemudian.