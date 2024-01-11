Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Turun Level Turnamen Karena Baru Dipasangkan, Ini Kata Rahmat/Yeremia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |06:02 WIB
Turun Level Turnamen Karena Baru Dipasangkan, Ini Kata Rahmat/Yeremia
Yeremia Rambitan dan Rahmat Hidayat akan memulai debut di Thailand Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, menjadi duet ganda putra baru di Pelatnas PBSI tahun ini. Keduanya disatukan setelah Yeremia kehilangan partner lamanya, Pramudya Kusumawardana yang memutuskan mundur dari Pelatnas pada akhir tahun lalu.

Tidak butuh waktu lama, Yeremia sendiri langsung dipasangkan dengan Rahmat yang terakhir kali menjadi partner Kevin Sanjaya Sukamuljo. Rahmat/Yeremia pun akan langsung menjalani debut di Thailand Masters 2024 di Bangkok pada 30 Februari - 4 Februari 2024.

Rahmat/Yeremia pun bercerita proses bagaimana keduanya disatukan menjadi pasangan baru. Semua keputusan tidak hanya dari pelatih saja yakni Aryono Miranat, tetapi juga diskusi antara Yeremia dan Rahmat.

"Setelah koh Ar (sapaan akrab Aryono) ngomong kalau Pram mau berhenti, terus Pram juga bilang mau berhenti, saya langsung tanya koh Ar, 'Koh, Pram kan berhenti, bagaimana saya ke depannya? mau dicariin partner atau saya udah enggak di Cipayung lagi?' Saya bilang kayak gitu, to the point aja kan," kata Yeremia kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (10/1/2024).

"Terus koh Ar bilang 'kamu masih saya pertahanin, nanti dicariin partner. Terus saya tanya-tanya ke koh Ar juga setelah selesai China Masters (November 2023) itu, saya tanya koh Hendra, tanya kak On, saya tanya semua. Akhirnya prefer ke Rahmat dan dipasangin sama Rahmat. Koh Ar juga ngomong 'nanti kamu dipasangin sama Rahmat buat persiapan di Thailand, gimana kamu oke enggak?' 'saya oke koh' akhirnya ya udah dipasangin sama Rahmat," jelas Yeremia.

Hal serupa juga disampaikan Rahmat. Pemain berusia 20 tahun itu juga diajak diskusi dengan pelatih Aryono karena ia juga masih harus menghargai sang senior, Kevin yang merupakan partner terakhirnya.

Halaman:
1 2
