Daftar Wakil Indonesia di Thailand Masters 2024: Debut Yeremia Rambitan dengan Rahmat Hidayat

BANGKOK – Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) telah merilis daftar pemain yang akan mentas di Thailand Masters 2024 pada Jumat (29/12/2023). Indonesia tak menurunkan kekuatan penuh di semua sektor kecuali di ganda putra dan ganda campuran.

Untuk diketahui, Thailand Masters 2024 dijadwalkan berlangsung di Bangkok pada 30 Januari hingga 4 Februari mendatang. Turnamen Super 300 ini tak diikuti oleh banyak bintang-bintang dunia, termasuk beberapa jagoan Tim Merah-Putih, karena sebelumnya mereka sudah tampil di level yang lebih tinggi sepanjang Januari, yakni Malaysia Open 2024 (Super 1000), India Open (Super 750) dan Indonesia Masters (Super 500).

Namun, di sektor ganda putra, Indonesia mengirimkan semua pasangan utama yang ada di Pelatnas PBSI, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Bahkan, duet anyar Yeremia Erich Yoche Rambitan/Rahmat Hidayat bakal melakukan debut di Thailand Masters 2024.

Padahal, pasangan itu baru diumumkan berduet pada Kamis, 28 Desember 2023 lalu setelah Yeremia sebelumnya ditinggal oleh Pramudya Kusumawardana, yang memutuskan cabut dari Pelatnas PBSI untuk melanjutkan studinya di Australia. Kemudian, ada pula pasangan non pelatnas, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani. Hanya Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, ganda putra andalan Indonesia yang tak mentas di turnamen ini.

BACA JUGA:

Beralih ke sektor ganda campuran, Indonesia juga bisa dibilang menurunkan kekuatan terbaiknya karena para pemain yang ada membutuhkan banyak poin untuk mendapatkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Mereka adalah Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dan Adnan Maulana/Nita Violina Marwah.

Di sektor tunggal putra, tak ada nama-nama besar seperti Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting dan bahkan Chico Aura Dwi Wardoyo sekalipun. Hanya terdapat dua wakil Tanah Air yang akan memulai perjuangan mereka dari babak kualifikasi, yakni Alwi Farhan dan Tommy Sugiarto.