Kisah Pria asal Maroko yang Disebut Miliki Lari Lebih Cepat Dibandingkan Usain Bolt

Usain Bolt masih tercatat sebagai manusia tercepat di dunia (Foto: Olympics)

KISAH pria asal Maroko yang disebut miliki lari lebih cepat dibandingkan Usain Bolt cukup menyita perhatian. Sebab, pria bernama Zarzour itu begitu tenar di media sosial TikTok.

Ya, warganet di TikTok dihebohkan dengan seorang pria bernama Zarzour yang diklaim memiliki lari lebih kencang dari Bolt. Betapa tidak, lelaki berkebangsaan Maroko itu disebut-sebut lebih cepat 4 km/jam dari sang peraih medali emas Olimpiade.

Menurut laman resmi Olimpiade, Bolt pernah mencapai kecepatan puncak (top speed) yakni 44,72 km/jam. Itu menjadi lari tercepat yang pernah dibukukan seorang manusia.

Anehnya, Zarzour disebut lebih kencang dari pada si Manusia Petir -julukan Bolt. Betapa tidak, kecepatan larinya diklaim mencapai 48 km/jam!

"Kecepatan Zarzour 48 km/jam," tulis akun TikTok @hayzen_76.

Tentu saja, itu hanya candaan belaka. Apalagi, warganet justru menanggapi unggahan itu dengan lelucon.