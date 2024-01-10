Move On dari Pramudya Kusumawardana, Yeremia Rambitan Mulai Nyetel dengan Rahmat Hidayat

JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, siap menyambut masa depan bersama partner baru. Setelah ditinggal Pramudya Kusumawardana yang memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI, Yeremia kini sudah mendapat rekan baru yakni Rahmat Hidayat.

Duet Rahmat/Yeremia pun sudah direncanakan untuk debut dengan turun di Thailand Masters 2024. Turnamen berlevel Super 300 itu akan berlangsung di Bangkok, 30 Januari - 4 Februari 2024.

Sejak duet The Prayer -julukan Pramudya/Yeremia- berakhir pada akhir tahun lalu, Yeremia pun tak menyangkal masih menyimpan rasa sedih. Apalagi keduanya telah menjalani duet bersama sejak 2019 dengan mengoleksi beberapa gelar seperti juara Asia 2022 dan SEA Games 2023.

"Ya sedih pasti ada, karena kita sudah berjuang bareng-bareng, Pram sudah nungguin saya cedera, tapi akhirnya dia punya jalan sendiri. Yang pasti sedih ada, rasa kecewa juga ada," Yeremia kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (10/1/2024).

Meski begitu, pemain berusia 24 tahun itu mengaku sudah siap menata masa depan baru bersama rekan baru yakni Rahmat. Walau pada fase awal, ia masih harus menyesuaikan diri dengan situasi tersebut.

"Bareng partner baru juga kadang-kadang kayak masih linglung gimana gitu. Tapi ya sekarang sih sudah oke, sudah enggak terlalu pusing-pusing amat sama yang masa lalu, fokus ke depan," lanjut Yeremia.