Tim Bola Basket Disabilitas Sambut Positif Adanya Fitur Khusus Pengguna Kursi Roda

JAKARTA - Pelatih Jakarta Swift Wheelchair Basketball, Salim Nurjadin, menyambut positif kerja sama dengan Garmin. Sebab, Garmin memiliki fitur khusus untuk pengguna kursi roda.

Garmin secara resmi mengumumkan kolaborasi dengan klub basket disabilitas, Jakarta Swift Wheelchair Basketball pada Selasa (9/1/2024). Dalam kerja sama tersebut Garmin bertujuan untuk kesempatan kepada atlet disabilitas dan mendorong pertumbuhan olahraga bola basket kursi roda di Indonesia.

Setiap Desember, Garmin memiliki program 'Give A Garmin' yang menawarkan diskon untuk beberapa produk smartwatch Garmin. Sementara hasil penjualan di program Give A Garmin pada Desember 2023 disumbangkan ke Jakarta Swift Wheelchair Basketball.

Sebagai bentuk dukungan kepada Jakarta Swift Wheelchair Basketball, Garmin memberikan uang tunai sebesar Rp100 juta serta smartwatch vivoactive 5 terbaru. Produk tersebut memiliki fitur khusu, yakni mode kursi roda yang dapat melacak metrik pengguna kursi roda seperti dorongan harian jarak, kecepatan, pukulan, dan detak jantung.

Fitur tersebut pun hanya ada di Garmin Venue 3 dan vivoactive 5. Fitur khusus tersebut memungkinkan atlet kursi roda memantau performa dan berlatih dengan lebih efektif.

Salim Nurjadin mengucapkan terima kasih kepada Garmin yang telah memilih Jakarta Swift Wheelchair Basketball, karena membantu pelatih dalam menentukan pemain untuk tampil di kompetisi dengan adanya fitur kursi roda. Ia pun berharap teknologi tersebut bisa mendukung prestasi bola basket kursi roda di Indonesia.

"Terima kasih banyak kepada Garmin sudah memilih Jakarta Swift Wheelchair Basketball dan ini bukan hanya semata-mata untuk Jakarta Swift Wheelchair Basketball. Kemarin kita sempat diberikan kesempatan untuk menggunakan vivoactive 5," kata Salim Nurjadin di Walking Drums, Selasa (9/1/2024).

"Untuk dipertandingan mungkin tidak bisa digunakan, tepai selama latihan bisa sebagai melihat hasil terutama untuk melihat persiapan kejuaran-kejuaraan, ini sangat penting untuk menentukan roster. Kedepannya dengan adanya teknologi luar biasa ini bisa digunakan untuk mendukung prestasi bola basket kursi roda di Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, Salim Nurjadin menjelaskan produk Garmin vivoactive 5 membatu salah satu atlet di Jakarta Swift Wheelchair Basketball yang memiliki penyakit autoimun. Menurutnya Garmin memiliki teknologi akurasi yang bagus, sehingga memudahkan tim pelatih untuk melihat kondisi atlet tersebut yang memiliki tekad untuk bisa berprestasi.