Kisah Susy Susanti Rela Hadiri Pernikahan Putra Mantan Rivalnya Asal China yang Pindah Jadi WNI

KISAH Susy Susanti rela menghadiri pernikahan putra mantan rivalnya asal China, Huang Hua, yang pindah jadi WNI patut untuk diulas. Sebab, hal itu menunjukkan kebesaran hati sang legenda bulu tangkis Indonesia.

Huang sukses meraih sejumlah prestasi selama kariernya. Dia merebut gelar juara Thailand Open (1990), Malaysia Open (1990, 1992), Korea Open (1991), Singapura Open (1991), Jepang Open (1990, 1991), hingga China Open (1991).

Mantan tunggal putri nomor 1 dunia itu juga berhasil memenangkan Piala Dunia Bulu Tangkis 1991 hingga medali perunggu Olimpiade 1992. Atlet kelahiran China itu menjadi salah satu rival abadi Susy pada masanya.

Namun, Huang harus mengakui kalah dalam rekor pertemuan dengan Susy. Dari 13 pertemuan, dia hanya mampu merebut empat kemenangan, sedangkan sembilan laga lainnya dimenangkan oleh jagoan bulu tangkis Indonesia itu.

Singkat cerita, Huang resmi menjadi WNI setelah menikah dengan pengusaha asal Indonesia yakni Tjandra Budi Dharmawan pada 1993. Dia kini tinggal di Klaten, Jawa Tengah hingga memiliki anak bernama Michael Tjandra.

Nah, Michael melangsungkan pernikahan pada 2023 dan Huang lalu mengundang Susy. Walau pernah jadi musuh bebuyutan, peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992 itu masih sudi memenuhi undangan tersebut.

Susy mengabadikan momen itu di Instagram pribadinya @susysusantiofficial. Dalam unggahannya, dia memperlihatkan sejumlah potret kebahagiaannya saat menghadiri pernikahan anak eks rival terkuatnya itu.