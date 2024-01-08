Kisah Susy Susanti yang Runtuhkan Persepsi Hanya Pebulu Tangkis Putra Saja yang Bisa Berprestasi di Indonesia

KISAH Susy Susanti yang berhasil runtuhkan persepsi hanya pebulutangkis laki-laki saja yang bisa berprestasi di Indonesia akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Susy Susanti merupakan salah satu atlet bulu tangkis perempuan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.

Bahkan bisa dikatakan Susy Susanti adalah tunggal putri paling sukses di Tanah Air. Hal itu tak terlepas dari berbagai prestasi yang ia torehkan saat masih aktif bermain.

Semasa awal karier Susy Susanti, ia menyadari bulu tangkis Indonesia kebanyakan yang berprestasi adalah laki-laki. Bahkan ia menyebut kala itu banyak orang beranggapan bahwa perempuan tak akan mampu memiliki prestasi setara dengan laki-laki. Perbedaan kekuatan fisik antara perempuan dan laki-laki, jadi alasan utamanya

Tentu ada berbagai faktor mengapa atlet perempuan sulit berprestasi di bulu tangkis. Susy Susanti menilai saat itu hanya segelintir perempuan yang mau menjadi atlet.

Akan tetapi, faktor tersebut justru tak membuat Susy patah semangat. Ia justru ingin membuktikan diri, bisa menjadi atlet perempuan, yang punya prestasi mentereng seperti banyak atlet laki-laki di Tanah Air.

Setelah berlatih selama tujuh tahun di Tasikmalaya dan menyabet beberapa gelar tingkat nasional, Susy Susanti hijrah ke Jakarta pada 1985. Saat itu, ia masih duduk di kelas VIII atau kelas dua Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Singkat cerita, karier Susy Susanti pun mulai bersinar pada tahun 1989. Susy Susanti, yang baru berusia 18 tahun, saat itu sudah sukses menyabet gelar juara Indonesia Open.

Masih di 1989, Susy Susanti, turut membantu Tim Merah Putih meraih gelar perdana di ajang Piala Sudirman 1989. Sampai saat ini, prestasi tersebut belum pernah terulang lagi.