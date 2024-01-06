5 Atlet Indonesia yang Bangun Masjid Setelah Dapat Bonus Besar, Nomor 1 Sampai 3 Masjid!

Jonatan Christie termasuk atlet Indonesia yang membangun masjid dari uang bonusnya (Foto: Instagram/@jonatanchristieofficial)

BERIKUT lima atlet Indonesia yang bangun masjid setelah dapat bonus besar. Mereka rela menyerahkan bonusnya untuk membantu umat Islam menjalankan ibadah di masjid.

Menjadi atlet yang berprestasi dan dilimpahi rezeki tak semerta-merta membuat para atlet Tanah Air ini menjadi tinggi hati. Mereka tetap mengingat jati diri utamanya sebagai manusia.

Selain berprestasi di lapangan, sejumlah atlet yang akan dibahas berikut ini juga memberikan hadiah kepada umat Islam di Indonesia dengan membangunkan masjid. Lalu, siapa saja atlet Indonesia itu?

Berikut 5 Atlet Indonesia yang Membangun Masjid

5. Jonatan Christie

Meski beragama Katolik, Jonatan tetap dengan senang hati membantu sesamanya. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia ini diketahui rela menyisikan rezekinya untuk membangun sebuah masjid di Lombok.

Atlet yang kerap disapa Jojo tersebut menggunakan uang hadiah atas keberhasilannya meraih medali emas di Asian Games 2018 untuk membangun masjid ini. Diketahui, uang bonus yang diterimanya saat itu adalah senilai Rp1,5 miliar.

4. Cristian Gonzales

Pria kelahiran Montevideo, Uruguay, 30 Agustus 1976 tersebut nyatanya juga memiliki kedermawanan dalam membangun masjid. Namun, tak perlu menunggu bonus atau apa pun, Gonzales membangun masjid di Gresik, Jawa Timur, pada 2008.

Diketahui, pria berdarah Uruguay itu menjadi mualaf di tengah perjalanan kariernya di Indonesia. Dia menikahi seorang wanita Indonesia, Eva Nurida Siregar, dengan dikaruniai empat anak.