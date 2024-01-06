Sama-Sama Miliki Keunggulan, Pertarungan Oleksandr Usyk vs Tyson Fury Diprediksi Berlangsung Sengit

LONDON – Para pencinta tinju dunia saat ini menantikan duel Oleksandr Usyk vs Tyson Fury, termasuk petinju asal Inggris, Joe Joyce. Sebagai sesama petinju, Joyce mengakui Usyk dan Fury memiliki kelebihan masing-masing dan hal tersebut membuat pertarungan nanti makin sengit dan sulit untuk diprediksi.

Sebagaimana diketahui, Oleksandr Usyk akan bersua Tyson Fury untuk memperebutkan gelar kelas berat sepanjang masa. Pertarungan itu rencananya digelar di Riyadh, Arab Saudi pada 17 Februari 2024 mendatang.

Joyce mengatakan pertarungan ini adalah salah satu duel paling dinanti para penggemar tinju. Apalagi, diketahui Fury baru saja mengalahkan petinju Kamerun, Francis Ngannou pada bulan Oktober 2023 lalu.

“Ini adalah pertarungan yang ingin disaksikan semua orang, dan saya pikir itu akan terjadi lebih cepat,” kata Joyce dikutip dari DAZN, Sabtu (6/1/2024).

Menurut Joyce, sulit memprediksi pemenang dalam pertarungan Usyk versus Fury. Petinju berusia 38 tahun itu menilai, baik Usyk maupun Fury sama-sama memiliki peluang untuk menang karena tidak ada yang diunggulkan.

“Tyson Fury lebih tinggi dan memiliki jangkauan yang lebih jauh, namun Usyk melepaskan lebih banyak pukulan, lebih terampil dalam posisi kidal dan pertarungannya 50/50,” ujar Joyce.