Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Sama-Sama Miliki Keunggulan, Pertarungan Oleksandr Usyk vs Tyson Fury Diprediksi Berlangsung Sengit

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |02:00 WIB
Sama-Sama Miliki Keunggulan, Pertarungan Oleksandr Usyk vs Tyson Fury Diprediksi Berlangsung Sengit
Tyson Fury saat melawan Deontay Wilder. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Para pencinta tinju dunia saat ini menantikan duel Oleksandr Usyk vs Tyson Fury, termasuk petinju asal Inggris, Joe Joyce. Sebagai sesama petinju, Joyce mengakui Usyk dan Fury memiliki kelebihan masing-masing dan hal tersebut membuat pertarungan nanti makin sengit dan sulit untuk diprediksi.

Sebagaimana diketahui, Oleksandr Usyk akan bersua Tyson Fury untuk memperebutkan gelar kelas berat sepanjang masa. Pertarungan itu rencananya digelar di Riyadh, Arab Saudi pada 17 Februari 2024 mendatang.

Joyce mengatakan pertarungan ini adalah salah satu duel paling dinanti para penggemar tinju. Apalagi, diketahui Fury baru saja mengalahkan petinju Kamerun, Francis Ngannou pada bulan Oktober 2023 lalu.

“Ini adalah pertarungan yang ingin disaksikan semua orang, dan saya pikir itu akan terjadi lebih cepat,” kata Joyce dikutip dari DAZN, Sabtu (6/1/2024).

Oleksandr Usyk

Menurut Joyce, sulit memprediksi pemenang dalam pertarungan Usyk versus Fury. Petinju berusia 38 tahun itu menilai, baik Usyk maupun Fury sama-sama memiliki peluang untuk menang karena tidak ada yang diunggulkan.

“Tyson Fury lebih tinggi dan memiliki jangkauan yang lebih jauh, namun Usyk melepaskan lebih banyak pukulan, lebih terampil dalam posisi kidal dan pertarungannya 50/50,” ujar Joyce.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175962/garuda_fight_championship_akan_membawa_combat_sports_ke_level_yang_lebih_tinggi-kH73_large.jpeg
Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/43/3167864/mike_tyson_akan_menantang_floyd_mayweather_jr_bertarung_pada_2026_miketyson-60pf_large.jpg
Resmi Bertarung, Mike Tyson Pukul KO Floyd Mayweather Jr?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/43/3156877/berapa_bayaran_petinju_manny_pacquiao_sekali_tanding-7p6U_large.jpg
Berapa Bayaran Petinju Manny Pacquaio Sekali Tanding? Ternyata Jumlahnya Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/43/3156684/manny_pacquiao_vs_mario_barrios-Dpdj_large.jpg
Manny Pacquiao Gagal Jadi Juara Dunia di Usia 46 Tahun Usai Imbang Lawan Mario Barrios
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/43/3150125/daud_yordan_vs_geisler_ap-7dLQ_large.jpg
Tinju PFM Cup I 2025 Resmi Digelar, Dibuka dengan Duel Sengit Daud Yordan vs Geisler Ap!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement