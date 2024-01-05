Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Hijrah Ganda Putra Indonesia Mohammad Ahsan, Jadi Panutan Pemain Muda

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |21:01 WIB
Kisah Hijrah Ganda Putra Indonesia Mohammad Ahsan, Jadi Panutan Pemain Muda
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan (Foto: Badminton Photo)
A
A
A

KISAH hijrah pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan, akan menjadi pembahasan kali ini. Berpasangan dengan Hendra Setiawan, keduanya merupakan salah satu pasangan terbaik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Meski usianya tak muda lagi, The Daddies -sapaan akrab Ahsan/Hendra- masih menunjukkan konsistensinya di lapangan. Selain gaya bermain, keduanya juga punya selalu menunjukkan sportifitas yang membuat mereka jadi panutan banyak pemain muda.

Ahsan yang sudah memutuskan hijrah misalnya, selalu mengambil sikao duduk ketika minum di jeda invertal pertandingan. Meski sempat menjadi sorotan, kebiasaan pemain jebolan PB Djarum itu juga banyak mendapat pujian.

Selain itu, Ahsan juga selalu mengenakan legging ketika bertanding. Hal itu tentunya dilakukan untuk menutupi aurat sebagai muslim yang taat.

 BACA JUGA:

"Harus bangga dengan identitas Islam. Kenapa nggak kalau untuk kebaikan. Ya awal dijelaskan kepada keluarga dulu, ini tujuannya untuk kebaikan. Kalau ingin keluarga menuju yang baik, dimulai dari diri sendiri," ungkap Bbah Ahsan beberapa tahun lalu.

Diketahui, pertama kali partner Hendra Setiawan itu bertanding menggunakan legging adalah pada 2016. Akan tetapi, Mohammad Ahsan mulai memantapkan diri untuk terus bermain menggunakan legging secara konsisten sejak awal 2017.

Halaman:
1 2
