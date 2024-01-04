Mantan Petinggi F1 Sebut Michael Schumacher Pensiun Terlalu Cepat

MICHAEL Schumacher dinilai terlalu pensiun terlalu cepat pensiun sebagai pembalap. Hal itu disampaikan mantan Direktur Olahraga Formula 1, Ross Brawn. Ia bahkan yakin Schumacher bisa menjuarai musim 2014.

Michael Schumacher merupakan salah satu pembalap terhebat yang pernah dimiliki F1. Sebab, ia telah mengoleksi tujuh gelar juara di ajang balapan mobil paling bergengsi di dunia.

Kendati demikian, Ross Brawn menganggap Michael Schumacher pensiun terlalu cepat. Menurutnya Michael Schumacher menjadi awal Mercedez bisa meraih dan terbukti Lewis Hamilton mendapatkan enam title.

“Semakin jelas bagi saya bahwa dia mungkin gantung helm terlalu dini. Dia menanam benih kesuksesan di Mercedes antara tahun 2010 dan 2012," kata Ross Braw dikutip dari Crash, Rabu (3/1/2024).

Ross Brawn menilai Fernando Alonso masih bisa tampil kompetitif di F1 meski usianya 40 tahun, sehingga Michael Schumacher bisa melakukanya. Bahkan, ia menganggap Michael Schumacher bisa memenangkan gelar juara F1 2014.

"Fernando Alonso, pada usia yang sama dengan Michael saat itu, menunjukkan hari ini bahwa Anda dapat mencapai performa kelas dunia bahkan ketika Anda berusia di atas 40 tahun. Jika Michael masih aktif pada 2014, dia bisa saja meraih gelar tersebut,” jelasnya.