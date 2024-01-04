Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Mantan Petinggi F1 Sebut Michael Schumacher Pensiun Terlalu Cepat

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |09:24 WIB
Mantan Petinggi F1 Sebut Michael Schumacher Pensiun Terlalu Cepat
Legenda Formula One (F1), Michael Schumacher (Foto: Crash.net)
A
A
A

MICHAEL Schumacher dinilai terlalu pensiun terlalu cepat pensiun sebagai pembalap. Hal itu disampaikan mantan Direktur Olahraga Formula 1, Ross Brawn. Ia bahkan yakin Schumacher bisa menjuarai musim 2014.

Michael Schumacher merupakan salah satu pembalap terhebat yang pernah dimiliki F1. Sebab, ia telah mengoleksi tujuh gelar juara di ajang balapan mobil paling bergengsi di dunia.

 

Kendati demikian, Ross Brawn menganggap Michael Schumacher pensiun terlalu cepat. Menurutnya Michael Schumacher menjadi awal Mercedez bisa meraih dan terbukti Lewis Hamilton mendapatkan enam title.

“Semakin jelas bagi saya bahwa dia mungkin gantung helm terlalu dini. Dia menanam benih kesuksesan di Mercedes antara tahun 2010 dan 2012," kata Ross Braw dikutip dari Crash, Rabu (3/1/2024).

 BACA JUGA:

Ross Brawn menilai Fernando Alonso masih bisa tampil kompetitif di F1 meski usianya 40 tahun, sehingga Michael Schumacher bisa melakukanya. Bahkan, ia menganggap Michael Schumacher bisa memenangkan gelar juara F1 2014.

"Fernando Alonso, pada usia yang sama dengan Michael saat itu, menunjukkan hari ini bahwa Anda dapat mencapai performa kelas dunia bahkan ketika Anda berusia di atas 40 tahun. Jika Michael masih aktif pada 2014, dia bisa saja meraih gelar tersebut,” jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement