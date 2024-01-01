Conor McGregor Konfirmasi Comeback ke UFC pada Juni 2024, Lawan Siapa?

LAS VEGAS – Conor McGregor mengonfirmasi akan comeback untuk bertarung pada Juni 2024. The Notorious mengumumkan rencana itu sekaligus lawan yang hendak dihadapinya yakni Michael Chandler.

Seperti diketahui, McGregor telah absen dari dunia tarung sejak dikalahkan Dustin Poirier di UFC 264 pada Juli 2021. Pria asal Republik Irlandia itu kalah TKO dan harus menepi karena mengalami cedera kaki yang cukup parah.

McGregor bahkan harus naik ke meja operasi untuk memulihkan cederanya. Akan tetapi, tak lama setelah operasi dilakukan, dia mengundurkan diri dari program pengujian doping UFC.

Alhasil, dia harus menjalani tes doping secara acak selama enam bulan sebelum pihak promotor bisa memberikan slot pertarungan di oktagon padanya lagi. McGregor kemudian memulai program tes dopingnya pada Oktober 2023.

Pria berusia 35 tahun itu diperkirakan akan kembali pada April 2024. Namun, McGregor akhirnya buka suara dan mengumumkan comeback pada Juni 2024!

“Saya ingin mengumumkan tanggal kembalinya diri saya sendiri, The Notorious Conor McGregor, untuk comeback terhebat sepanjang masa,” cuit McGregor lewat akun Twitter @TheNotoriousMMA, dikutip pada Senin (1/1/2024).