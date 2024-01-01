Kisah Legenda Bulu Tangkis Mia Audina, Pindah Warga Negara dari Indonesia ke Belanda Bukan Cuma karena Ikut Suami

KISAH legenda bulu tangkis tunggal putri Indonesia, Mia Audina, yang pindah warga negara dari Indonesia ke Belanda akan diulas dalam artikel ini. Sebab ternyata, langkah ini diambil Mia bukan cuma karena ingin ikut suaminya.

Ya, Mia Audina mengambil keputusan besar dengan berpindah kewarganegaraan. Dia mengikuti jejak sang suami, Tylio Arlo Lobman, untuk menjadi warga negara Belanda.

Usai pindah kewarganegaraan, Mia mulai mewakili Belanda dalam berbagai pertandingan bulu tangkis pada 2000. Kemudian, peraih medali perak Olimpiade Atalanta 1996 ini memutuskan pensiun pada 2006.

Kala memutuskan pindah kewarganegaraan, Mia langsung ramai disorot. Pasalnya, dia jadi salah satu andalan Indonesia di sektor tunggal putri kala itu.

BACA JUGA: Kisah Mia Audina yang Jadi Penentu Kemenangan Indonesia di Final Piala Uber 1994 pada Usia 14 Tahun

Mia Audina pernah menjadi penentu kemenangan Indonesia di ajang Piala Uber. Kala itu, Mia yang masih berusia muda, sukses memenangkan dua kali Piala Uber, yaitu pada 1994 dan 1996.