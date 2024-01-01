Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Legenda Bulu Tangkis Mia Audina, Pindah Warga Negara dari Indonesia ke Belanda Bukan Cuma karena Ikut Suami

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |08:47 WIB
Kisah Legenda Bulu Tangkis Mia Audina, Pindah Warga Negara dari Indonesia ke Belanda Bukan Cuma karena Ikut Suami
Mia Audina kala masih aktif menjadi atlet bulu tangkis. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH legenda bulu tangkis tunggal putri Indonesia, Mia Audina, yang pindah warga negara dari Indonesia ke Belanda akan diulas dalam artikel ini. Sebab ternyata, langkah ini diambil Mia bukan cuma karena ingin ikut suaminya.

Ya, Mia Audina mengambil keputusan besar dengan berpindah kewarganegaraan. Dia mengikuti jejak sang suami, Tylio Arlo Lobman, untuk menjadi warga negara Belanda.

Mia Audina

Usai pindah kewarganegaraan, Mia mulai mewakili Belanda dalam berbagai pertandingan bulu tangkis pada 2000. Kemudian, peraih medali perak Olimpiade Atalanta 1996 ini memutuskan pensiun pada 2006.

Kala memutuskan pindah kewarganegaraan, Mia langsung ramai disorot. Pasalnya, dia jadi salah satu andalan Indonesia di sektor tunggal putri kala itu.

Mia Audina pernah menjadi penentu kemenangan Indonesia di ajang Piala Uber. Kala itu, Mia yang masih berusia muda, sukses memenangkan dua kali Piala Uber, yaitu pada 1994 dan 1996.

Halaman:
1 2
