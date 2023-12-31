Max Holloway Ingin Duel Lawan Justin Gaethje di UFC 300 untuk Titel BMF

LAS VEGAS - Max Holloway ingin duel melawan Justin Gaethje di UFC 300 pada 2024. Dia yakin pertarungan itu akan berlangsung seru karena akan memperebutkan sabuk juara yang tengah dipegang sang lawan.

Ya, Gaetjhe merupakan juara bertahan gelar simbolis ‘BMF’ yang baru diperkenalkan di UFC pada 2023. Dia mendapatkannya setelah menghajar KO Dustin Poirier pada ronde kedua dalam UFC 291 pada Juli 2023.

Sedangkan Holloway, pada tahun ini mencatatkan dua kemenangan beruntun. Dia menang KO pada ronde ketiga atas Chan Sung-jung dalam UFC Singapura pertengahan 2023 setelah sebelumnya mengalahkan Arnold Allen lewat keputusan juri di awal tahun.

Holloway pun terang-terangan mengatakan tak suka melihat Gaethje terlalu lama rehat untuk menunggu pertarungan perebutan gelar kelas ringan UFC melawan Islam Makhachev. Oleh karena itu, dia ingin menghadapi petarung kelahiran Arizona tersebut.

“Saya menyerukan pertarungan saya untuk BMF melawan 'The Highlight', Anda tahu. Saya pikir kami berdua akan membuat hal yang menyenangkan untuk para penggemar; ada sabuk BMF itu untuk diperebutkan,” kata Holloway dilansir dari Low Kick MMA, Minggu (31/12/2023).

“Saya tahu mereka kekurangan pemain untuk UFC 300, jadi itu ideal. Itu akan menjadi salah satu hal yang menarik bagi para penggemar karena dia akan menunggu," imbuh petarung asal Amerika Serikat (AS) itu.

Jika Islam (Makhachev) tidak bertarung di antara bulan Ramadhan, dia harus menunggu hingga bulan Oktober, dan itu akan memakan waktu lebih dari satu setengah tahun sejak pertarungan terakhirnya,” tukas Holloway.