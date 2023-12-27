Usai Dikalahkan Leon Edwards, Petarung UFC Colby Covington Ungkap Niatan Pensiun dan Jadi Gubernur Florida

PETARUNG UFC, Colby Covington, ungkap niatan jadi Gubernur Florida, Amerika Serikat, seketika pensiun nanti sebagai petarung di olahraga bela diri campuran. Covington mengaku ingin merambah dunia politik setelah gantung sarung tangannya nanti.

Baru-baru ini, Covington menelan kekalahan pada UFC 296. Dia kalah angka secara mutlak dari juara kelas welter UFC, Leon Edwards.

Di luar oktagon, Covington dikenal sebagai orang yang blak-blakan soal pandangan politiknya. Dia merupakan pendukung setia dari mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Petarung berusia 35 tahun itu pun tak memungkiri bahwa dirinya memang ingin terjun ke dunia politik. Namun, dia tak akan melakukannya dalam waktu dekat karena merasa hal itu harus dilakukan setelah dirinya pensiun dan sampai saat ini dia merasa masih bisa bertarung dengan kompetitif.

“Saya merasa ketika Anda mulai mengambil langkah itu (masuk dunia politik) dan mulai memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, maka Anda mungkin harus pensiun. Anda masih belum sepenuhnya berinvestasi dalam pertarungan. Jadi, saya masih tahu bahwa saya adalah salah satu petarung terbaik di dunia,” kata Covington dilansir dari MMA Junkie, Kamis (27/12/2023).

“Saya baru saja menjalani lima ronde dengan sang juara yang seharusnya benar-benar menghancurkan saya. Itu adalah pertarungan yang sangat kompetitif, bisa saja terjadi apa pun. Jadi, saya tahu bahwa saya lebih dari sekadar petarung,” tambahnya.