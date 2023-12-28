Dapat Izin Perbasi, Anthony Beane Tampil di IBL 2024 Sejak Awal Musim

JAKARTA - PP Perbasi mendukung keputusan Jerome Anthony Beane yang akan berkarir di IBL musim 2024. Langkah itu sesuai dengan rencana federasi dalam memudahkan koordinasi antara pemain dengan Badan Tim Nasional (BTN) menatap agenda internasional di tahun 2024.

Hal itu diungkapkan oleh Sekjen PP Perbasi, Nirmala Dewi. Dia menyebut bahwa Beane merupakan salah satu pemain penting yang akan menjadi bagian dalam perjalanan Tim Merah-Putih di 2024.

“Beane merupakan salah satu bagian dari Timnas Bolabasket Indonesia yang dipersiapkan dalam ajang terdekat di tahun 2024. Maka dari itu, Perbasi memutuskan Beane dapat bermain di IBL tahun 2024 sejak awal musim,” kata Nirmala dikutip dari rilis Perbasi, Rabu (27/12/2023).

Untuk diketahui, pada IBL 2024, Perbasi membebaskan pemain lokal naturalisasi berstatus Timnas Basket Indonesia bermain di kompetisi domestik. Sebelumnya para pemain lokal naturalisasi didorong bermain di liga luar negeri karena tujuan melakukan naturalisasi adalah untuk timnas, bukan untuk klub.

Aturan ini membuat mereka berlomba-lomba main di liga luar negeri untuk menjaga performa. Namun, setelah dievaluasi, skenario ini kadang-kadang membuat BTN kesulitan memanggil pemain saat dibutuhkan tenaganya karena bertabrakan dengan agenda di masing-masing klub.

Nah, pada 2024 mendatang terdapat salah satu agenda penting yaitu Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 window 1 dengan format home and away. Oleh sebab itu, Perbasi merasa perlu mengumpulkan kekuatan maksimal dengan bermainnya pemain lokal naturalisasi Timnas di liga domestik akan memudahkan koordinasi antara pemain dengan BTN. Kondisi ini juga akan memudahkan BTN dalam menyusun program lebih baik untuk Timnas.