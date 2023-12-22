Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Resmi Mundur dari India Open dan Indonesia Masters 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |16:41 WIB
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Resmi Mundur dari India Open dan Indonesia Masters 2024
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan dipastikan mundur dari India Open 2024 dan Indonesia Masters 2024 (Foto: PBSI)
PRAMUDYA Kusumawardana/Yeremia Rambitan resmi mundur dari India Open dan Indonesia Masters 2024. Sebab, ganda putra ranking 18 dunia itu resmi berpisah setelah Pramudya memutuskan mundur dari PBSI.

Pramudya/Yeremia diterangkan mundur dari daftar pemain India Open dan Indonesia Masters 2024 pada Jumat (22/12/2023). Hal ini menyusul pengumuman Pramudya untuk mengundurkan diri dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) pada 18 Desember 2023 lalu.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

Pebulu tangkis berusia 23 tahun itu diketahui mundur karena permasalahan mental. Selain itu, Pramudya juga mengaku mundur lantaran ingin berfokus pada pendidikan yang sedang ditekuninya.

“Poin pertama adalah kesehatan mental saya sedang tidak bagus. Hal ini tidak bagus untuk keseharian saya karena hal ini memiliki efek terhadap kehidupan saya sehingga saya membutuhkan istirahat,” kata Pramudya pada Senin (18/12/2023) lalu.

“Poin kedua ialah pendidikan. Saya masih mementingkan pendidikan. Sebagian orang sudah tahu saya akan menekuni pendidikan Sports Science dan Sport Psychology. Saya ambil studi di luar karena merasa sistem di Indonesia belum mendukung untuk atlet profesional,” tambahnya.

