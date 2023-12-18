Sabet Gelar Juara Odisha Masters 2023, Meilysa/Rachel Makin Termotivasi

ODISHA – Ganda putri Indonesia, Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose, berhasil menyabet gelar juara Odisha Masters 2023. Pencapaian ini membuat Meilysa/Rachel semakin termotivasi untuk bisa meraih gelar pada turnamen yang akan mereka mainkan nantinya.

Meilysa/Rachel memastikan gelar juara usai hempaskan pasangan India, Tanisha Crasto/Ashwini Ponnappa dalam dua gim langsung dengan skor 21-14, dan 21-17. Adapun partai final turnamen Super 100 itu berlangsung di Jawaharlal Nehru Stadium, Odisha, India, Minggu (17/12/2023) malam WIB.

Meilysa tak bisa menutupi rasa bahagianya atas pencapaian gelarnya bersama Rachel. Dia mengatakan bahwa kemenangan ini membuatnya semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitasnya. Menurutnya, kunci suksesnya ini adalah bermain tenang.

“Alhamdulillah bisa memberikan permainan dengan baik tanpa cedera dan bisa juara. Perasaannya senang karena baru pertama kali juara di turnamen level super 100 dan kemenangan ini bisa memotivasi saya untuk makin berlatih dengan keras lagi,” kata Meilysa dalam rilis PBSI, Senin (18/12/2023).

“Yang menjadi kunci kemenangan, kami bermain dengan tenang dan tidak terburu-buru. Strategi kami hanya fokus poin demi poin dan sebisa mungkin kita tidak melakukan kesalahan sendiri,” sambungnya.

Rasa syukur yang mendalam juga diungkapkan oleh Rachel. Pemain berusia 19 tahun itu senang bisa mendapat banyak pengalaman berharga selama berlaga di Odisha Masters 2023.