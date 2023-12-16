Bos Mercedes Toto Wolff Meradang, Sebut FIA Ingin Hancurkan Reputasinya

PRINSIPAL tim Mercedes AMG Petronas, Toto Wolff, berang dengan sikap FIA. Dia menuding badan tertinggi balap mobil dunia itu ingin menghancurkan reputasinya dengan menggelar penyelidikan.

Wolff dan sang istri, Susie Wolff, dianggap tidak profesional. Dia dituduh melakukan kepentingan dengan istrinya sendiri terkait profesi mereka di dunia balap Formula 1 (F1).

Sebagaimana diketahui, Wolff saat ini menjabat sebagai bos tim Mercedes. Sementara sang istri punya pangkat sebagai Managing Director F1 Academy.

Hal ini bermula dari dugaan kabar yang diterima pihak F1. Mereka disebut mendengar keluhan dari tim-tim yang keberatan dengan posisi Susie.

Wolff dan istri dicurigai melakukan kepentingan pribadi satu sama lain. Belum ada penjelasan dari pria asal Austria itu, FIA justru langsung ambil langkah untuk melakukan investigasi terhadap pasangan tersebut.

Sikap inilah yang kemudian membuat Wolff naik pitam. Dia bahkan mengklaim FIA sudah menyerangnya secara personal.