Lewis Hamilton Sindir FIA soal Investigasi terhadap Toto Wolff dan Istrinya: Tak Ada yang Senang Lihat Mercedes Maju

LEWIS Hamilton sindir FIA soal investigasi terhadap Toto Wolff dan istrinya. Menurut pembalap Mercedes AMG Petronas, konflik kepentingan ini membuktikan adanya sosok benalu yang tak senang melihat Mercedes maju.

Pada awal pekan lalu, FIA mengeluarkan pernyataan perihal dugaan kebocoran informasi rahasia dari seorang prinsipal tim F1 terhadap anggota Formula One Management (FOM). Hal itu terkait dengan adanya dugaan awal Divisi Bisnis F1.

Hal itu diperparah dengan adanya pemberitaan bahwa Wolff melakukan pertemuan secara diam-diam dengan seseorang. Kecurigaan lantas mengarah kepada Wolff, sebab Susie merupakan wanita yang aktif sebaga Direktur Pelaksanaan balap wanita yang diselenggarakan FOM.

Diduga bahwa Wolff membeberkan informasi rahasia kepada istrinya sendiri. Pihak Mercedes pun geram dan menuduh FIA ingin merusak reputasi mereka. Bahkan Mercedes mengancam mengambil tindakan hukum.

Kemudian pada Kamis (7/12/2023), FIA kemudian menutup investigasi tersebut. Lewis Hamilton lantas angkat bicara sekaligus mengecam tingkah polah FIA yang nampak ingin mengganggu keharmonisan Mercedes.

Hamilton mengatakan integritas Susie di industri balap tak perlu diragukan lagi. Dia menuding FIA melakukan klaim tak berdasar atas tuduhan tersebut.

“Ini merupakan minggu yang penuh tantangan. Kecewa melihat badan pengelola olahraga kita berusaha mempertanyakan integritas salah satu pemimpin wanita paling luar biasa yang pernah kita miliki dalam olahraga kita, Susie Wolff,” kata Hamilton dilansir Crash, Sabtu (9/12/2023).

“Tanpa mempertanyakan dan tanpa bukti apa pun, hanya meminta maaf di akhir, itu tidak bisa diterima. Kami memiliki banyak orang hebat di olahraga ini yang melakukan pekerjaan luar biasa,” sambungnya kemudian.