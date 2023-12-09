Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Lewis Hamilton Sindir FIA soal Investigasi terhadap Toto Wolff dan Istrinya: Tak Ada yang Senang Lihat Mercedes Maju

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |22:00 WIB
Lewis Hamilton Sindir FIA soal Investigasi terhadap Toto Wolff dan Istrinya: Tak Ada yang Senang Lihat Mercedes Maju
Lewis Hamilton sindir FIA yang investigasi Toto Wolff (Foto: REUTERS)
A
A
A

LEWIS Hamilton sindir FIA soal investigasi terhadap Toto Wolff dan istrinya. Menurut pembalap Mercedes AMG Petronas, konflik kepentingan ini membuktikan adanya sosok benalu yang tak senang melihat Mercedes maju.

Pada awal pekan lalu, FIA mengeluarkan pernyataan perihal dugaan kebocoran informasi rahasia dari seorang prinsipal tim F1 terhadap anggota Formula One Management (FOM). Hal itu terkait dengan adanya dugaan awal Divisi Bisnis F1.

Lewis Hamilton dan Toto Wolff

Hal itu diperparah dengan adanya pemberitaan bahwa Wolff melakukan pertemuan secara diam-diam dengan seseorang. Kecurigaan lantas mengarah kepada Wolff, sebab Susie merupakan wanita yang aktif sebaga Direktur Pelaksanaan balap wanita yang diselenggarakan FOM.

Diduga bahwa Wolff membeberkan informasi rahasia kepada istrinya sendiri. Pihak Mercedes pun geram dan menuduh FIA ingin merusak reputasi mereka. Bahkan Mercedes mengancam mengambil tindakan hukum.

Kemudian pada Kamis (7/12/2023), FIA kemudian menutup investigasi tersebut. Lewis Hamilton lantas angkat bicara sekaligus mengecam tingkah polah FIA yang nampak ingin mengganggu keharmonisan Mercedes.

Hamilton mengatakan integritas Susie di industri balap tak perlu diragukan lagi. Dia menuding FIA melakukan klaim tak berdasar atas tuduhan tersebut.

“Ini merupakan minggu yang penuh tantangan. Kecewa melihat badan pengelola olahraga kita berusaha mempertanyakan integritas salah satu pemimpin wanita paling luar biasa yang pernah kita miliki dalam olahraga kita, Susie Wolff,” kata Hamilton dilansir Crash, Sabtu (9/12/2023).

“Tanpa mempertanyakan dan tanpa bukti apa pun, hanya meminta maaf di akhir, itu tidak bisa diterima. Kami memiliki banyak orang hebat di olahraga ini yang melakukan pekerjaan luar biasa,” sambungnya kemudian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/37/2945343/max-verstappen-beberkan-rencananya-jika-pensiun-dari-f1-o41o9Ail1t.JPG
Max Verstappen Beberkan Rencananya jika Pensiun dari F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944830/franz-tost-rayakan-natal-dengan-penuh-kesedihan-usai-berpisah-dengan-alphatauri-6ohtUpurGQ.jpg
Franz Tost Rayakan Natal dengan Penuh Kesedihan Usai Berpisah dengan AlphaTauri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944712/red-bull-racing-tak-buru-buru-cari-pembalap-pendamping-max-verstappen-untuk-f1-2025-masih-percaya-sergio-perez-ibfRyKSa8X.JPG
Red Bull Racing Tak Buru-Buru Cari Pembalap Pendamping Max Verstappen untuk F1 2025, Masih Percaya Sergio Perez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944822/carlos-sainz-tuntut-kejelasan-soal-kontrak-baru-dari-scuderia-ferrari-sebelum-f1-2024-digelar-FncRrOpfHY.JPG
Carlos Sainz Tuntut Kejelasan soal Kontrak Baru dari Scuderia Ferrari Sebelum F1 2024 Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/37/2944026/lewis-hamilton-masih-berpeluang-juara-dunia-pada-2024-legenda-f1-ini-jelaskan-alasannya-b8ZXuMbovY.JPG
Lewis Hamilton Masih Berpeluang Juara Dunia pada 2024, Legenda F1 Ini Jelaskan Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/37/2942970/max-verstappen-ungkap-sirkuit-impian-yang-diharapkan-segera-gelar-balapan-f1-lagi-UK6DSgV8SR.JPG
Max Verstappen Ungkap Sirkuit Impian yang Diharapkan Segera Gelar Balapan F1 Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement