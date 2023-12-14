7 Saran Ade Rai untuk Menu Makanan Sehat Sehari-hari, Nomor 1 Mudah Ditemui

ADA tujuh saran dari Ade Rai untuk menu makanan sehat sehari-hari. Banyak dari makanan tersebut yang bisa didapatkan dengan mudah.

Atlet binaraga Ade Rai dikenal karena badannya yang luar biasa besar dan berotot. Belakangan, pada usianya yang sudah 53 tahun, Ade Rai sering mendorong pola hidup sehat kepada masyarakat Indonesia.

Salah satu di antaranya adalah dengan mengonsumsi makanan-makanan sehat. Ada tujuh saran dari Ade Rai soal menu makanan sehat sehari-hari.

Berikut 7 Saran Ade Rai untuk Menu Makanan Sehat Sehari-hari

7. Sarapan Sederhana

Ade Rai biasa sarapan dengan sederhana. Dia hanya mengonsumsi putih telur dengan nasi merah yang ditambah sedikit kecap manis.

6. Jangan Konsumsi Makanan Berminyak

Makanan Indonesia banyak yang berminyak. Namun, Ade Rai menyarankan untuk tidak mengonsumsi makanan berminyak. Dia biasa mengonsumsi pepes ayam bersama nasi merah dan sayuran, namun sambalnya tanpa minyak.

5. Tetap Bisa Makan Nasi Padang

Nasi Padang kerap diasosiasikan sebagai makanan yang tidak sehat. Namun, Ade Rai punya trik sendiri dalam mengonsumsi nasi Padang, yaitu dengan hanya memakan sekepal nasi, disertai dada ayam dan sambal yang tak berminyak plus sayur.

4. Konsumsi Telur





Telur adalah makanan yang mudah ditemukan. Ade Rai menyarankan untuk memasaknya menjadi sup dengan sedikit bumbu.