HOME SPORTS SPORT LAIN

Banyak Atlet Cilik Antusias Ikuti Kejuaraan Taekwondo Jurus Junior Indonesia ITF 2023, Angela Tanoesoedibjo Bilang Begini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |20:16 WIB
Banyak Atlet Cilik Antusias Ikuti Kejuaraan Taekwondo Jurus Junior Indonesia ITF 2023, Angela Tanoesoedibjo Bilang Begini
Kejuaraan Taekwondo Jurus Junior ITF 2023. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo, menyoroti banyaknya anak yang antusias mengikuti menggelar Kejuaraan Taekwondo Jurus Junior 2023. Angela pun senang karena turnamen yang digelar oleh Indonesia International Taekwondo Federation (ITF) itu dapat mengembangkan bakat dari para atlet cilik tersebut.

Kejuaraan junior ini diikuti oleh beberapa siswa dari sekolah lain. Sebagai tuan rumah, Sekolah Regina Pacis berhasil menjadi juara umum.

Sebanyak 92 atlet anak-anak mulai usia 7 hingga 12 tahun bertanding di Kejuaran Taekwondo Jurus Junior Indonesia ITF 2023 yang digelar di Sekolah Regina Pacis, Slipi, Jakarta Barat, pada Minggu (10/12/2023) tersebut. Mereka dibagi dalam kelas anak-anak dan junior serta tingkatan sabuk mereka masing-masing.

Dari pantauan MNC Portal di lokasi, pertandingan dimulai dengan kelas anak-anak sejak pukul 09.00 WIB. Mereka tampak sangat antusias melakukan persiapan, mulai dari pemanasan hingga menghafal jurus-jurus yang akan mereka tampilkan.

Begitu bertanding, mereka tampak sangat percaya diri mengeluarkan jurus-jurus yang diinstruksikan oleh juri. Berbagai gerakan mereka keluarkan dengan sepenuh tenaga dan konsentrasi agar nampak mulus dan apik di mata juri.

Kejuaraan Taekwondo Jurus Junior 2023 (Andhika Khoirul/MPI)

Salah satu peserta yang ikut berkompetisi adalah putri dari Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo, yakni Madeline Dharmajaya. Bocah berusia 8 tahun itu turun di kelas sabuk hijau anak-anak.

Angela pun mengapresiasi inisiatif Indonesia ITF menggelar Kejuaraan Taekwondo Jurus Junior 2023. Menurutnya, ajang olahraga seperti ini sangat apik untuk menempa mental anak-anak muda Indonesia serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa berprestasi.

Halaman:
1 2
