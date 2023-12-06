WAG 2023: Indonesia Sabet Medali Emas Ke-11 Lewat Aksi Abdul Hadi dari Para Angkat Berat!

NAKHON RATCHASIMA – Pundi-pundi medali emas Indonesia bertambah di ajang World Abilitysport Games (WAG) 2023. Medali emas ke-11 Indonesia didapat lewat aksi atlet para angkat berat, Abdul Hadi.

Abdul Hadi memastikan diri meraih medali emas usai tampil ciamik di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Thailand, Rabu (6/12/2023) siang WIB. Hadi turun di nomor Men's Up to 49 kilogram (kg).

(Abdul Hadi raih medali emas di WAG 2023. Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia)

Pada angkatan pertama, Hadi sukses mengangkat beban seberat 160 kg. Itu merupakan beban terberat di antara para peserta lainnya pada angkatan pertama. Kemudian, Hadi sempat gagal pada percobaan kedua.

Hadi yang berupaya keras mengangkat beban seberat 165 kg dinyatakan gagal. Namun demikian, pada angkatan ketiga, atlet asal Kalimantan Barat itu akhirnya berhasil menuntaskan tugasnya.