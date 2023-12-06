Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

WAG 2023: Indonesia Sabet Medali Emas Ke-11 Lewat Aksi Abdul Hadi dari Para Angkat Berat!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |16:13 WIB
WAG 2023: Indonesia Sabet Medali Emas Ke-11 Lewat Aksi Abdul Hadi dari Para Angkat Berat!
Abdul Hadi raih medali emas di WAG 2023. (Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

NAKHON RATCHASIMA – Pundi-pundi medali emas Indonesia bertambah di ajang World Abilitysport Games (WAG) 2023. Medali emas ke-11 Indonesia didapat lewat aksi atlet para angkat berat, Abdul Hadi.

Abdul Hadi memastikan diri meraih medali emas usai tampil ciamik di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Thailand, Rabu (6/12/2023) siang WIB. Hadi turun di nomor Men's Up to 49 kilogram (kg).

Abdul Hadi raih medali emas di WAG 2023. Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia

(Abdul Hadi raih medali emas di WAG 2023. Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia)

Pada angkatan pertama, Hadi sukses mengangkat beban seberat 160 kg. Itu merupakan beban terberat di antara para peserta lainnya pada angkatan pertama. Kemudian, Hadi sempat gagal pada percobaan kedua.

Hadi yang berupaya keras mengangkat beban seberat 165 kg dinyatakan gagal. Namun demikian, pada angkatan ketiga, atlet asal Kalimantan Barat itu akhirnya berhasil menuntaskan tugasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/38/3188403/mohammad_adenanta_putra-S7Bb_large.jpg
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320/prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement