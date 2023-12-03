Advertisement
SPORT LAIN

Jangan Lewatkan Press Conference Indonesia International Open 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |20:26 WIB
Jangan Lewatkan Press Conference Indonesia International Open 2024
Jangan lewatkan press conference Indonesia International Open 2024 (Foto: PB POBSI)
A
A
A

JAKARTA – Turnamen biliar kelas dunia, Indonesia International Open 2024 akan segera bergulir. Turnemen yang akan gelar oleh Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI ) tersebut bakal diikuti oleh atlet biliar tenama di dunia. Jangan Lewatkan konferensi pers International Open 2024, Selasa (05/12/2023) yang disiarkan langsung dari MNC Conference Hall, iNews Tower lantai 3 Kebon Sirih, Jakarta Pusat, mulai pukul 16.00 WIB.

Acara ini akan dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Ketua Umum POBSI Hary Tanoesoedibjo, perwakilan Federasi World Pool-Billiard Association (WPA) Melvin Chia serta brand ambassador biliar Indonesia dan Ketua Bidang Pembinaan Artis POBSI Raffi Ahmad.

Indonesia International Open 2024

“Streaming di RCTI+, VISION+, Instagram & TikTok POBSI, iNews.id, Okezone.com, Sindonews.com,” ujar Hary pada laman Instagram miliknya, Minggu (3/12/2023).

Sebelumnya, Hary Tanoesoedibjo menegaskan turnamen ini akan sarat dengan kualitas dunia.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
