Jangan Lewatkan Press Conference Indonesia International Open 2024

JAKARTA – Turnamen biliar kelas dunia, Indonesia International Open 2024 akan segera bergulir. Turnemen yang akan gelar oleh Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI ) tersebut bakal diikuti oleh atlet biliar tenama di dunia. Jangan Lewatkan konferensi pers International Open 2024, Selasa (05/12/2023) yang disiarkan langsung dari MNC Conference Hall, iNews Tower lantai 3 Kebon Sirih, Jakarta Pusat, mulai pukul 16.00 WIB.

Acara ini akan dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Ketua Umum POBSI Hary Tanoesoedibjo, perwakilan Federasi World Pool-Billiard Association (WPA) Melvin Chia serta brand ambassador biliar Indonesia dan Ketua Bidang Pembinaan Artis POBSI Raffi Ahmad.

“Streaming di RCTI+, VISION+, Instagram & TikTok POBSI, iNews.id, Okezone.com, Sindonews.com,” ujar Hary pada laman Instagram miliknya, Minggu (3/12/2023).

Sebelumnya, Hary Tanoesoedibjo menegaskan turnamen ini akan sarat dengan kualitas dunia.