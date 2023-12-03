Pertama Kali! POBSI Hadirkan Turnamen Biliar Kelas Dunia Terbesar di Indonesia

JAKARTA - Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) pertama kali akan mengumumkan penyelenggaraan turnamen biliar kelas dunia terbesar di Indonesia, "Indonesia International Open 2024." Indonesia International Open 2024 akan menjadi turnamen biliar internasional pertama di Indonesia yang akan menjadi sorotan dunia.

Sebelumnya, beberapa hari lalu akun sosial media Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) telah memunculkan logo Indonesia International Open 2024 dengan deskripsi “ Indonesia menempatkan panggung untuk turnamen biliar kelas dunia internasional di Indonesia International Open 2024, yang disajikan oleh POBSI. Biarkan tembakan pecah dan permainan mahir dimulai, permainan untuk kecemerlangan biliar”.

November lalu Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo juga membocorkan akan ada turnamen biliar internasional pertama di Indonesia. Hal itu dia ungkapkan saat membuka babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) cabang olahraga biliar Sabtu (4/11/2023). "Rencananya memang kita sedang mempersiapkan turnamen biliar tingkat internasional, dan ini yang pertama kali ada di Indonesia," ujar Hary Tanoesoedibjo.

Bertempat di MNC Conference Hall, iNews Tower lantai 3 Kebon Sirih, Jakarta Pusat, akan digelar press conference Indonesia International Open 2024. Acara ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting dalam dunia olahraga dan hiburan, antara lain:

Menteri Pemuda & Olahraga Republik Indonesia, Dito Ariotedjo

Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo

Perwakilan dari Federasi World Pool-Billiard Association (WPA), Melvin Chia

Brand Ambassador Biliar Indonesia & Ketua Bidang Pembinaan Artis POBSI, Raffi Ahmad

Selain acara press conference sendiri akan ada penampilan yang berbeda, akan digelar Fun Game Biliar antara Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo dan Brand Ambassador Biliar Indonesia, Raffi Ahmad setelah diumumkannya turnamen Indonesia International Open 2024.