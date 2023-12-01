Advertisement
SPORT LAIN

POBSI Umumkan Gelar Indonesia International Open 2024, Turnamen Biliar Internasional Pertama di Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |17:23 WIB
POBSI Umumkan Gelar Indonesia International Open 2024, Turnamen Biliar Internasional Pertama di Indonesia
POBSI gelar Indonesia International Open 2024, turnamen biliar berlevel internasional pertama di Indonesia. (Foto: POBSI)
JAKARTA – Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) mengumumkan segera menggelar Indonesia International Open 2024. Turnamen tersebut akan menjadi kompetisi biliar internasional pertama yang digelar di Indonesia.

Karena itu, atlet biliar ternama dunia dipastikan akan menghiasi deretan penampil di Indonesia International Open 2024. Ketua Umum (Ketum) POBSI Hary Tanoesoedibjo pun memastikan turnamen tersebut sarat dengan kualitas dunia, sebab selain atlet-atlet dunia, hadiah yang diperebutkan juga besar selayaknya turnamen internasional.

POBSI tepatnya menyediakan total hadiah sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat atau sekira Rp1,5 miliar.

“Bersiaplah untuk International billiards championship; Indonesia International Open 2024. Partisipan dari berbagai penjuru dunia, wasit internasional, dan total hadiah hingga USD 100.000,” ujar Hary membagikan promo video kegiatan pada laman Instagram miliknya, dikutip Jumat (1/12/2023).

Indonesia International Open 2024

Hary menyebut Indonesia International Open 2024 akan menjadi turnamen biliar berlevel intenasional pertama di Indonesia. Kabar baik itu pun sudah dibagikan Hary pada saat membuka babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) Biliar, di Labewa Cue Sport, Tangerang, pada awal November lalu.

Turnamen ini digelar untuk terus membuat cabang olahraga biliar akan semakin dikenal di masyarakat. Hary juga optimistis semakin banyak atlet atau masyarakat umum mengikuti kompetisi nasional biliar, demam cabang ini akan semakin tinggi.

(Rivan Nasri Rachman)

