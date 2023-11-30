George Fernando Dendeng Ajak Para Pemuda Indonesia untuk Punya Semangat Olahraga

CALON legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 5 dari Partai Perindo, George Fernando Dendeng, ajak para pemuda Indonesia untuk punya semangat olahraga. Sebab, hal itu dinilai bakal membantu para pemuda Indonesia dalam kehidupan ke depannya.

George menilai bahwa olahraga membuat para pemuda memiliki jiwa sportivitas serta belajar untuk bekerja sama dalam tim. Itu merupakan dua hal yang bakal membantu para pemuda, apa pun pekerjaan mereka nantinya.

"Mereka (para pemuda Indonesia) bisa menjadi apa pun, seperti pengusaha, pengacara, bahkan pejabat publik, apabila memilki mental semangat olahraga yang bagus," tutur George dalam acara Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Kamis (30/11/2023).

George melihat bahwa dengan aktif berolahraga, para pemuda bisa mendapatkan hal-hal yang baik untuk kehidupan. Meskipun nantinya mungkin mereka tidak berakhir menjadi atlet, apa yang didapatkan selama berolahraga itu akan membantu hidup mereka.

"Kalau kalian punya kemampuan yang bagus banget, pasti juga akan dihargai yang bagus. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada masa depan di olahraga," kata George.