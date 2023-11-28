Advertisement
NETTING

Tiga Wakil Terbaik Indonesia Memulai Misi Kemenangan di Laga Perdana Syed Modi International 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |15:24 WIB
Tiga Wakil Terbaik Indonesia Memulai Misi Kemenangan di Laga Perdana Syed Modi International 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton
Saksikan turnamen bulu tangkis Syed Modi International 2023 hanya di iNews (Foto: iNews)
A
A
A

Hari ini, Selasa (28/11/2023), Lucknow, India menjadi saksi dari turnamen bulu tangkis bergengsi, Syed Modi International 2023. Terdapat 3 wakil Indonesia yang siap berlaga demi memperebutkan tempat di babak selanjutnya.

Sesi pertama seluruhnya akan diisi laga babak kualifikasi, salah satu wakil Indonesia yang akan tampil dalam babak kualifikasi adalah tunggal putra Alwi Arhan. Alwi akan memulai turnamen BWF World Tour Super 300 ini melawan wakil tuan rumah, Raghu Mariswamy. Sebelumnya, mereka belum pernah berhadapan. Namun diatas kertas Alwi jelas lebih diunggulkan, sebab ia menduduki peringkat 91 dunia, sedangkan Raghu berada di ranking 169 dunia.

Alwi Farhan

Selanjutnya, di sesi kedua hari ini akan bergulir rangkaian laga babak 32 besar sektor ganda campuran. Total akan ada 12 laga, termasuk yang melibatkan 2 wakil Indonesia, yakni Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti yang akan bertemu pasangan Taiwan, Lin Bing-Wei/Wang Szu-Min serta Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja yang akan melawan Pakkapon Teeraratsakul/Phataimas Muenwong asal Thailand.

Di atas kertas, dua wakil ganda campuran Indonesia tersebut jauh lebih diunggulkan untuk bisa menang. Dejan/Gloria yang kini menempati ranking 18 dunia akan melawan peringkat 61 dunia, tentunya diharapkan Dejan/Gloria bisa melaju ke babak selanjutnya dan bisa mengumpulkan poin yang lebih banyak di Syed Modi International 2023 ini sebagai bekal dalam berburu tiket Olimpiade Paris 2024. Lantas, bagaimana performa wakil-wakil terbaik Indonesia di laga perdana Syed Modi International 2023?

Dukung perjuangan para pebulutangkis terbaik Indonesia di Syed Modi International 2023, mulai hari ini (Selasa, 28 November 2023) dan saksikan babak semifinal hingga final, mulai Sabtu, 02 Desember 2023, pukul 15.20 WIB, LIVE di iNews, New Home of Badminton.

Ayo set ulang frekuensi TV digital/STB anda, tonton iNews di saluran digital terbaik.

(Wikanto Arungbudoyo)

