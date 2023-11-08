Hasil Undian Syed Modi India International 2023: Marcus Gideon/Rayhan Nur Fadillah Langsung Jumpa Unggulan

HASIL undian Syed Modi India International 2023 akan dibahas di sini. Ganda putra anyar Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Muhammad Rayhan Nur Fadillah, akan debut dengan menghadapi unggulan kelima.

Turnamen bulu tangkis di level Super 300 ini akan digelar di Lucknow, India pada 28 November hingga 3 Desember 2023. Ini akan menjadi turnamen anyar Marcus/Rayhan sebagai pasangan.

Marcus/Rayhan langsung mendapatkan lawan yang tak bisa dianggap enteng pada babak 32 besar. Mereka akan bertemu unggulan ke-5 asal Prancis, Lucas Corvee/Ronan Labar, pada turnamen tersebut.

Corvee/Labor merupakan ganda putra asal Prancis yang saat ini menempati peringkat 34 di ranking BWF. Pada Syed Modi India International 2023, mereka menjadi unggulan ke-5.

Adapun Indonesia hanya mengirimkan total lima perwakilan pada ajang tersebut. Dua di sektor tunggal putra, satu ganda putra, dan dua ganda campuran.

Di sektor tunggal putra, Shesar Hiren Rhustavito akan berhadapan dengan Cheam June Wei (Malaysia) pada babak pertama. Sementara itu, wakil lainnya di sektor tersebut, Alwi Farhan, masuk ke dalam daftar cadangan (reserves).