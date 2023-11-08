Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Undian Syed Modi India International 2023: Marcus Gideon/Rayhan Nur Fadillah Langsung Jumpa Unggulan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |18:04 WIB
Hasil Undian Syed Modi India International 2023: Marcus Gideon/Rayhan Nur Fadillah Langsung Jumpa Unggulan
Marcus Gideon/Rayhan Nur Fadillah berpasangan di Syed Modi India International 2023 (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

HASIL undian Syed Modi India International 2023 akan dibahas di sini. Ganda putra anyar Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Muhammad Rayhan Nur Fadillah, akan debut dengan menghadapi unggulan kelima.

Turnamen bulu tangkis di level Super 300 ini akan digelar di Lucknow, India pada 28 November hingga 3 Desember 2023. Ini akan menjadi turnamen anyar Marcus/Rayhan sebagai pasangan.

Marcus Fernaldi Gideon

Marcus/Rayhan langsung mendapatkan lawan yang tak bisa dianggap enteng pada babak 32 besar. Mereka akan bertemu unggulan ke-5 asal Prancis, Lucas Corvee/Ronan Labar, pada turnamen tersebut.

Corvee/Labor merupakan ganda putra asal Prancis yang saat ini menempati peringkat 34 di ranking BWF. Pada Syed Modi India International 2023, mereka menjadi unggulan ke-5.

Adapun Indonesia hanya mengirimkan total lima perwakilan pada ajang tersebut. Dua di sektor tunggal putra, satu ganda putra, dan dua ganda campuran.

Di sektor tunggal putra, Shesar Hiren Rhustavito akan berhadapan dengan Cheam June Wei (Malaysia) pada babak pertama. Sementara itu, wakil lainnya di sektor tersebut, Alwi Farhan, masuk ke dalam daftar cadangan (reserves).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184857/gabriel_adcock-fWhm_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik asal Inggris Gabrielle Adcock, Akui Terpesona dengan Kehebatan Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184685/thet_htar_thuzar-YcvD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thet Htar Thuzar, Tunggal Putri Myanmar yang Populer Berkat Dukungan Fans Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184627/pramudya_kusumawardana-NZLl_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Tinggal di Australia Merasa Bersalah karena Smashnya Kena Wajah Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184597/indonesia_international_challenge_2025_ii-vzaD_large.jpg
Link Live Streaming Indonesia International Challenge 2025 II di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184592/lin_dan-lqSA_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan, Juara Olimpiade dan Dunia yang Tak Pernah Menang di Indonesia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184553/zheng_siwei_dan_huang_yaqiong-4V5x_large.jpg
Kisah Kocak Pebulu Tangkis Zheng Siwei, Salah Pakai Baju Huang Yaqiong saat Tanding
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement