Penjualan Tiket Indonesia Masters 2024 Sudah Dibuka, Ada yang di Bawah Rp100 Ribu!

JAKARTA - Penjualan tiket Indonesia Masters 2024 telah resmi dibuka pada hari ini, Selasa (28/11/2023). Tentunya berbagai kategori tiket bisa dibeli oleh para pencinta bulu tangkis dunia, ada yang di bawah Rp100 ribu, hingga mencapai Rp1 juta!

Seperti yang diketahui, Indonesia Masters 2024 direncanakan akan bergulir pada 23-28 Januari 2024. Turnamen level Super 500 itu akan digelar di Istora Senayan, Jakarta.

Adapun harga tiket berkisar mulai dari Rp90 ribu hingga Rp1,1 juta. Terdapat dua kategori tiket yang bisa dibeli nantinya, yakni Regular (Presale & Normal) dan VIP (Presale & Normal).

Untuk tempat duduk penonton regular nantinya akan berada di samping court 2 dan 3. Kalian yang duduk di kursi regular akan menonton pertandingan dengan tampilan menyamping.

Sementara itu, untuk kursi VIP berada lebih dekat dari Regular di mana posisinya beraada di bagian depan dan belakang semua court. Berbeda dengan regular yang menonton dari sisi samping, para penonton VIP akan menonton secara lurus.

Tiket Regular presale untuk hari pertama dan kedua bisa dibeli dengan harga Rp90 ribu saja. Sementara itu, tiket regular normal hari pertama dan kedua dibanderol dengan harga Rp110 ribu.

Adapun harga terus mengalami kenaikan tiap harinya setelah hari kedua. Pada hari terakhir, yakni babak final, harga tiketnya ialah mulai dari Rp410 ribu hingga Rp1,1 juta.