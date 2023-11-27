Juara Bertahan, Jonatan Christie Siap Tampilkan Permainan Terbaik di Indonesia Masters 2024

JAKARTA - Jonatan Christie siap menampilkan permainan terbaiknya di Indonesia Masters 2024 dengan status juara bertahan. Ajang tersebut akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada 23-28 Januari 2024.

Ya, berstatus juara bertahan, Jonatan diharapkan bisa mengulang prestasinya di ajang berlevel Super 500 tersebut. Terlebih pemain berusia 26 tahun itu juga baru saja merebut gelar di French Open 2023.

“Ya pastinya semoga berjalan dengan baik dan dari segi pertandingannya sendiri semoga kita, dari atlet-atletnya bisa menampilkan yang terbaik sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal juga untuk masyarakat dan penonton semuanya,” Jonatan dalam konferensi pers di Jakarta yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (27/11/2023).

Meski begitu, Jonatan masih memfokuskan diri pada tahun ini yang masih menyisakan satu turnamen. Dia lolos ke BWF World Tour Finals 2023 yang akan berlangsung di Hangzhou, China pada 13-17 Desember 2023.

Namun, Indonesia Masters 2024 tetap menjadi fokus utama karena itu merupakan turnamen awal tahun. Belum lagi, ajang tersebut masuk dalam penghitungan poin menuju Olimpiade Paris 2024.