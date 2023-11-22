Ganjar-Mahfud Bertekad Wujudkan Kesejahteraan Bagi Para Atlet di Indonesia

CALON Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dengan tegas menyatakan niat pasangan Ganjar-Mahfud untuk memberikan prioritas utama pada kesejahteraan para atlet Indonesia jika terpilih sebagai kepala negara.

Ganjar berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan atlet, melibatkan perbaikan dalam hal pelatihan, manajemen, dan juga dukungan terhadap guru olahraga.

Hal ini tercermin dalam dokumen Visi Misi Ganjar Mahfud dalam program Budaya Maju dan Sportif.

“Penataan sistem rekrutmen, pembinaan, kompetisi, penghargaan, dan fokus pada kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan. Kami bertekad untuk mewujudkan olahraga unggulan sebagai lambang supremasi Indonesia seperti bulu tangkis, sepak bola, panjat tebing, dan angkat besi,” dikutip dari dokumen Visi Misi Ganjar Mahfud pada Senin (20/11/2023).

Salah satu langkahnya melibatkan penerapan secara nasional Program Sistem Informasi Olahraga Prestasi (Si Sakti). Sebelumnya, Ganjar telah memperkenalkan program ini selama masa jabatannya sebagai gubernur Jawa Tengah.

Ganjar menegaskan kesiapannya untuk mengampanyekan program Si Sakti secara luas, tidak terbatas pada wilayah Jawa Tengah saja. Ia mencatat bahwa penggunaan aplikasi tersebut telah terbukti memberikan keuntungan yang besar bagi atlet.

"Saat saya memimpin di Jawa Tengah, saya telah mendorong pembentukan sistem informasi khusus untuk atlet. Saya yakin bahwa ini dapat diadaptasi dan diterapkan di seluruh wilayah nasional," ujar Ganjar.

Ganjar juga mencatat bahwa para pelatih olahraga telah mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh atlet berbakat di daerah, terutama dalam mencapai tingkat nasional, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Dengan demikian, Ganjar bertekad memberikan kesempatan yang lebih besar kepada para atlet di daerah agar dapat bersaing di tingkat nasional.

"Bagaimana kita dapat mendukung atlet-atlet di daerah ini agar dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi, dari tingkat lokal, provinsi, hingga nasional? Mereka membutuhkan akses untuk dapat mencapai level tersebut. Oleh karena itu, kita akan mencari solusi, baik melalui KONI, Kementerian, atau lembaga terkait lainnya," ungkap Ganjar.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah meluncurkan Program Si Sakti pada 17 Maret 2023. Harapannya, aplikasi Sistem Informasi Olahraga Prestasi ini dapat menjadi sarana yang mengumpulkan data dan informasi olahraga dari para atlet yang berkompetisi di wilayah Jawa Tengah.