HOME SPORTS SPORT LAIN

7 Menu Makanan Sehat Harian Ade Rai, Enak Tanpa Ribet!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |08:20 WIB
7 Menu Makanan Sehat Harian Ade Rai, Enak Tanpa Ribet!
7 menu makanan sehat Ade Rai ini bisa ditiru (Foto: Instagram/@ade_rai)
A
A
A

BERIKUT tujuh menu makanan sehat harian Ade Rai yang bisa Okezoners tiru di rumah. Tenang saja, menu makanan ini dijamin sehat, enak, dan tidak ribet!

Ade Rai begitu dikenal publik dengan segudang prestasi di kancah nasional hingga internasional. Binaragawan bernama lengkap I Gusti Agung Kusuma Yudha Rai itu mencuri perhatian karena masih terlihat awet muda di usia 53 tahun.

Ade Rai

Tentu saja, selain rutin berolahraga, Ade Rai menjaga asupan serta pola makan. Nah, kali ini Okezone akan membahas 7 menu makanan sehat sehari-hari yang dikonsumsinya. Simak ulasan berikut ini.

7. Makanan Tanpa Minyak

Ade Rai biasa mengkonsumsi pepes ayam bersama nasi merah dan sayuran seperti timun, tomat, selada, serta sambal tanpa minyak.

6. Sarapan Sederhana

Untuk sarapan, Ade Rai biasa mengonsumsi putih telur dengan nasi merah yang ditambah sedikit kecap manis.

5. Makanan Enak Tanpa Takut Gendut

Tak melulu makanan sehat, Ade Rai juga tetap mengonsumsi menu-menu yang diklaim kurang baik untuk kesehatan. Dia juga masih makan makanan enak seperti nasi Padang.

Tentu saja, Ade Rai punya trik tersendiri. Dia hanya pakai sekepal nasi, dada ayam yang minyaknya sudah disisihkan, sayur, serta pisahkan sambal dari minyaknya.

4. Telur

Biasa makan telur, Ade Rai pun kerap memasaknya menjadi sup. Menurutnya, hanya dengan sedikit bumbu rasanya sudah enak dan menyehatkan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
