Kelar Kualifikasi Cabor Biliar untuk PON XXI-2024 Aceh-Sumut, PB POBSI Ajak Atlet Biliar Indonesia Tatap POBSI Pool Circuit 2023 Seri VI dan Event Lainnya

KELAR kualifikasi cabang olahraga (cabor) biliar untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI-2024 Aceh-Sumatera Utara (Sumut), PB POBSI ajak atlet biliar Indonesia tatap POBSI Pool Circuit 2023 seri VI dan event lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Fadil Nasution.

Kualifikasi PON XXI 2024 Aceh-Sumut cabor biliar memang telah resmi ditutup pada Rabu 15 November 2023. Dari berbagai peserta, ada tiga provinsi yang menjadi penyumbang atlet terbanyak untuk tampil di pesta olahraga nasional yang akan digelar pada tahun depan itu.

Menurut Fadil Nasution, ketiga provinsi yang mengirimkan atlet biliar terbanyak pada pertandingan PON tahun depan itu mayoritas berasal dari pulau Jawa. Ketiga tim itu adalah Jawa Barat (15 kuota), DKI Jakarta (11 kuota), dan Jawa Tengah (10 kuota).

“Untuk perolehan medali Jawa Barat 4 emas, 4 perak, 5 perunggu. DKI Jakarta 2 emas, 3 perak, 5 perunggu, serta Jawa Timur 2 emas, 2 perak, 5 perunggu,” kata Fadil Nasution saat ditemui di Labewa Cue Sport, Tangerang, Rabu 15 November 2023.