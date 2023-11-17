Momen Epik Comeback Gregoria Mariska atas Nozomi Okuhara Hingga Bungkam Suporter Tuan Rumah di Kumamoto Masters 2023

MOMEN epik comeback Gregoria Mariska atas Nozomi Okuhara hingga bungkam suporter tuan rumah di Kumamoto Masters 2023 Super 500 menarik untuk diulas. Sebab, hal itu sangat mengesankan.

Seperti diketahui, tunggal putri andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu dari dua wakil Indonesia yang sukses melaju ke babak perempatfinal Kumamoto Japan Masters 2023. Dia bahkan melaju ke semifinal usai mengalahkan Yeo Jia Min.

Pasalnya, sebelum mencapai babak ini, Gregoria Mariska telah melewati hadangan tunggal putri unggulan dunia. Khususnya di babak 32 besar, Jorji bahkan sudah harus berhadapan dengan salah satu wakil tuan rumah, yakni Okuhara.

Di laga itu, tekanan super besar dirasakan oleh Jorji. Bagaimana tidak, sejak laga akan dimulai, dia telah mendapat sorakan dari penonton tuan rumah yang mendukung Okuhara.

Oleh sebab itu, di game pertama permainan Jorji tampang kurang cair. Dia bahkan terus menerus tertinggal dari Nozomi. Pemain asal Wonogiri itu juga dibuat semakin tak leluasa dalam bermain setiap kali mendengar sorakan penonton tuan rumah.

Pasca interval game pertama, keadaan tak kunjung berubah. Gregoria Mariska masih banyak melakukan kesalahan sendiri. Di sisi lain, Okuhara terus mendulang poin hingga menyisakan dua poin saja untuk mengunci game pertama.

Namun di saat genting seperti ini, Jorji mendadak bangkit dan mengeluarkan skill magisnya. Trickshot silang di bibir net yang menjadi andalannya mulai leluasa dikeluarkan. Tak ayal, di momen krusial ini Okuhara dibuat panik dan harus mengepel lapangan untuk menyelamatkan pukulan.

Hebatnya lagi, Jorji yang hampir menyerahkan game pertama, perlahan mengejar poin satu demi satu. Alhasil, justru dia yang sukses mengunci game pertama dengan skor 21-19.