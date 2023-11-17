Saat Gregoria Mariska Pamer Skill hingga Bikin Nozomi Okuhara Pontang-panting dan Nyaris Lempar Raket

SAAT Gregoria Mariska pamer skill hingga bikin Nozomi Okuhara pontang-panting dan nyaris lempar raket akan diulas Okezone. Jorji -sapaan akrab Gregoria Mariska- baru saja lolos ke babak kedua turnamen bulu tangkis Kumamoto Masters 2023.

Kepastian itu didapat Gregoria Mariska usai mengalahkan wakil tuan rumah, Nozomi Okuhara, dengan skor 21-19, 21-19 di 32 besar Kumamoto Masters Japan 2023. Laga ini digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Rabu, 15 November 2023.

Sebelum dipertemukan lagi di 32 Kumamoto Masters Japan 2023, Gregoria Mariska memiliki catatan positif saat bersua Nozomi Okuhara. Atlet asal Wonogiri itu mampu menang atas Nozomi di babak 32 besar Denmark Open 2023 beberapa pekan lalu.

Pada babak 32 besar Denmark Open 2023 ini, Gregoria Mariska pamer skill hingga bikin Nozomi Okuhara pontang-panting dan nyaris lempar raket. Momen tersebut terjadi di Jyske Bank Arena, Denmark, Selasa (17/10/2023) lalu.

Dalam laga itu, Gregoria sukses menaklukkan Nozomi Okuhara lewat permainan dua gim langsung dengan skor akhir 21-11 dan 21-12. Sebelum mengakhiri laga, Jorji mengawali gim pertama dengan manis. Jeda gim pertama, Gregoria memimpin 11-7.

Pasca interval, Gregoria kembali menguasai jalannya pertandingan. Hal ini terlihat jelas dari poin beruntun yang ia torehkan. Belum lagi, pukulan eror yang dilakukan Nozomi menjadi angin segar bagi Gregoria.