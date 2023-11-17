Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Saat Gregoria Mariska Pamer Skill hingga Bikin Nozomi Okuhara Pontang-panting dan Nyaris Lempar Raket

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |04:03 WIB
Saat Gregoria Mariska Pamer Skill hingga Bikin Nozomi Okuhara Pontang-panting dan Nyaris Lempar Raket
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

SAAT Gregoria Mariska pamer skill hingga bikin Nozomi Okuhara pontang-panting dan nyaris lempar raket akan diulas Okezone. Jorji -sapaan akrab Gregoria Mariska- baru saja lolos ke babak kedua turnamen bulu tangkis Kumamoto Masters 2023.

Kepastian itu didapat Gregoria Mariska usai mengalahkan wakil tuan rumah, Nozomi Okuhara, dengan skor 21-19, 21-19 di 32 besar Kumamoto Masters Japan 2023. Laga ini digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Rabu, 15 November 2023.

Sebelum dipertemukan lagi di 32 Kumamoto Masters Japan 2023, Gregoria Mariska memiliki catatan positif saat bersua Nozomi Okuhara. Atlet asal Wonogiri itu mampu menang atas Nozomi di babak 32 besar Denmark Open 2023 beberapa pekan lalu.

Pada babak 32 besar Denmark Open 2023 ini, Gregoria Mariska pamer skill hingga bikin Nozomi Okuhara pontang-panting dan nyaris lempar raket. Momen tersebut terjadi di Jyske Bank Arena, Denmark, Selasa (17/10/2023) lalu.

Gregoria Mariska Tunjung

Dalam laga itu, Gregoria sukses menaklukkan Nozomi Okuhara lewat permainan dua gim langsung dengan skor akhir 21-11 dan 21-12. Sebelum mengakhiri laga, Jorji mengawali gim pertama dengan manis. Jeda gim pertama, Gregoria memimpin 11-7.

Pasca interval, Gregoria kembali menguasai jalannya pertandingan. Hal ini terlihat jelas dari poin beruntun yang ia torehkan. Belum lagi, pukulan eror yang dilakukan Nozomi menjadi angin segar bagi Gregoria.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186731/ilustrasi_bulu_tangkis-gPwQ_large.jpg
Kisah Kelam 3 Pebulutangkis Indonesia yang Dihukum Larangan Bermain Seumur Hidup oleh BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186713/fajar_alfian_bersama_firly_assyifa-ZXyO_large.jpg
Kisah Bahagia Fajar Alfian, Resmi Lepas Masa Lajang Usai Nikahi sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186744/ye_zhaoying-bwVD_large.jpg
Kisah Tragis Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Dicap Pengkhianat China dan Hidup di Pengasingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186729/zhao_yunlei_bersama_zhang_nan-cuLq_large.jpg
Kisah Kontroversial Cinta Segitiga Zhang Nan dan Zhao Yunlei, Musuh Bebuyutan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186688/huang_yaqiong-aGJ9_large.jpg
Kisah Unik Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong dengan Sapsiree Taerattanachai, Sering Ngobrol Pakai Isyarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186647/fajar_alfian_dan_firly_assyifa_camilien-WGEj_large.jpg
Selamat! Fajar Alfian Resmi Lepas Masa Lajang, Nikahi Firly Assyifa Camilien
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement