Asisten Pelatih Beberkan Faktor Utama yang Bikin Gregoria Mariska Sukses Juarai Kumamoto Masters 2023

ASISTEN pelatih tunggal putri Pelatnas PBSI Cipayung, Herli Djaenudin, beberkan faktor utama yang bikin Gregoria Mariska sukses juarai Kumamoto Masters 2023. Menurutnya, sang pebulu tangkis tunggal putri Indonesia punya determinasi atau tekad yang kuat untuk melintasi segala rintangan yang ada.

Herli mengulas determinasi Gregoria untuk tetap bertarung meski dalam kondisi yang tidak sepenuhnya bugar. Namun, pebulu tangkis berusia 24 tahun itu sanggup mengandaskan wakil China, Chen Yu Fei, dengan skor kembar 21-12 dan 21-12 untuk memenangkan turnamen Super 500 itu.

"Faktor utama yang mengantarkan Gregoria menjadi juara Kumamoto Masters Japan 2023 itu karena dia memiliki keinginan yang sangat kuat dan tekad untuk menangnya luar biasa besar," tutur Herli dalam keterangan PBSI, Minggu (19/11/2023).

Saat bertarung di laga pamungkas, Gregoria sebenarnya tidak dalam kondisi prima. Pasalnya, kapalan di kedua telapak kakinya robek.

"Dengan kondisi kapalan di telapak kaki sebelah kiri sudah robek dari awal dan di gim kedua, gantian telapak kanannya juga robek. Tetapi berkat keinginan yang kuat, dia bisa menjadi juara," sebut Herli.