HOME SPORTS NETTING

Kisah Heroik Gregoria Mariska Tunjung, Juara Kumamoto Masters 2023 meski Kulit Telapak Kakinya Sobek

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |08:18 WIB
Kisah Heroik Gregoria Mariska Tunjung, Juara Kumamoto Masters 2023 meski Kulit Telapak Kakinya Sobek
Gregoria Mariska Tunjung sanggup juara Kumamoto Masters 2023 meski telapak kakinya sobek (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH Gregoria Mariska Tunjung yang berhasil juara Kumamoto Masters 2023 Super 500 meski telapak kakinya sobek layak untuk diulas. Sebab, perjuangan tunggal putri Indonesia itu tidaklah mudah.

Langkah Gregoria di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, 12-19 November 2023 begitu mulus. Sejumlah pemain unggulan seperti Nozomi Okuhara, Kim Ga-eun, Yeo Jia Min, dan Chen Yufei, disikat dari babak pertama hingga final.

Gregoria Mariska Tunjung beraksi di Kumamoto Masters 2023 (Foto: PBSI)

Hebatnya lagi, Gregoria selalu meraih kemenangan straight game! Itu artinya, pemain asal Kabupaten Wonogiri tersebut sama sekali tidak kehilangan satu gim pun.

Perjuangan Gregoria kian heroik sejak memasuki babak semifinal. Pada laga yang berlangsung Sabtu 18 November 2023 itu, dia sempat mendapat perawatan di pinggir lapangan.

Hal itu terjadi karena kapalan di telapak kakinya sobek. Gregoria terpaksa berlaga dengan menahan rasa sakit di kakinya. Namun, dia sukses menyisihkan Beiwen Zhang 21-12 dan 21-13!

"Saat medical break, kapalan di telapak kaki kiri sobek. Cuma perlu digunting dan tidak mengganggu penampilan. Saya masih bisa meneruskan pertandingan," ujar Gregoria, dalam rilis resmi PBSI.

Halaman:
1 2
