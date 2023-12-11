Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Terima Hadiah Karangan Bunga dari sang Kekasih Usai Juara Kumamoto Masters 2023

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |01:03 WIB
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Terima Hadiah Karangan Bunga dari sang Kekasih Usai Juara Kumamoto Masters 2023
Karangan bunga untuk Gregoria Mariska Tunjung dari sang kekasih, Mikha Angelo. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung sempat kaget dengan hadirnya karangan bunga di Pelatnas PBSI Cipayung usai menjuarai Kumamoto Masters 2023. Hadiah itu pun terasa sangat spesial karena datang dari sang kekasih, Mikha Angelo.

Sebagaimana diketahui, Gregoria menjuarai Kumamoto Masters 2023 di Jepang pada pertengahan November 2023 lalu. Berkat gelar tersebut, pemain kelahiran Wonogiri itu mencetak sejarah sebagai tunggal putri Indonesia pertama yang sukses menjuarai BWF World Tour level Super 500 ke atas.

Usai menjadi juara, Gregoria mendapat kejutan yang tak biasa dari Mikha. Personel The Overtune itu mengirimkan karangan bunga berbentuk ucapan selamat yang terpampang di lobby Pelatnas PBSI Cipayung.

Menariknya lagi, ucapan itu tak hanya dari Mikha saja. Tetapi, nama-nama kucing miliknya yakni Koona, Dua, dan Sheeran, juga turut tercantum bersanding dengan nama Mikha.

Gregoria Mariska Tunjung

"Iya itu kucing aku (nama-nama selain Mikha)," kata Gregoria kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, pada November 2023 lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/40/2928367/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-selalu-menang-straight-game-di-kumamoto-masters-2023-sCazpYxQIM.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Selalu Menang Straight Game di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925518/sikap-dingin-dan-memilih-tak-lakukan-selebrasi-juara-gregoria-mariska-saat-kalahkan-chen-yufei-di-kumamoto-masters-2023-XpPzV4hULQ.jpg
Sikap Dingin dan Memilih Tak Lakukan Selebrasi Juara Gregoria Mariska saat Kalahkan Chen Yufei di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925496/kisah-haru-perjuangan-gregoria-mariska-hingga-telapak-kaki-robek-di-kumamoto-masters-2023-zSriEpwK65.jpg
Kisah Haru Perjuangan Gregoria Mariska hingga Telapak Kaki Robek di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/40/2924901/kisah-heroik-gregoria-mariska-tunjung-juara-kumamoto-masters-2023-meski-kulit-telapak-kakinya-sobek-szwqGX1k2Y.jpg
Kisah Heroik Gregoria Mariska Tunjung, Juara Kumamoto Masters 2023 meski Kulit Telapak Kakinya Sobek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/40/2924114/asisten-pelatih-beberkan-faktor-utama-yang-bikin-gregoria-mariska-sukses-juarai-kumamoto-masters-2023-IjWd6N6ktR.jpg
Asisten Pelatih Beberkan Faktor Utama yang Bikin Gregoria Mariska Sukses Juarai Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/40/2923681/gregoria-mariska-tunjung-juara-kumamoto-masters-2023-herli-djaenduin-semoga-jadi-awal-kebangkitan-tunggal-putri-indonesia-nYLaNaR4Eo.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Juara Kumamoto Masters 2023, Herli Djaenduin: Semoga Jadi Awal Kebangkitan Tunggal Putri Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement