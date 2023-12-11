Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Terima Hadiah Karangan Bunga dari sang Kekasih Usai Juara Kumamoto Masters 2023

JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung sempat kaget dengan hadirnya karangan bunga di Pelatnas PBSI Cipayung usai menjuarai Kumamoto Masters 2023. Hadiah itu pun terasa sangat spesial karena datang dari sang kekasih, Mikha Angelo.

Sebagaimana diketahui, Gregoria menjuarai Kumamoto Masters 2023 di Jepang pada pertengahan November 2023 lalu. Berkat gelar tersebut, pemain kelahiran Wonogiri itu mencetak sejarah sebagai tunggal putri Indonesia pertama yang sukses menjuarai BWF World Tour level Super 500 ke atas.

Usai menjadi juara, Gregoria mendapat kejutan yang tak biasa dari Mikha. Personel The Overtune itu mengirimkan karangan bunga berbentuk ucapan selamat yang terpampang di lobby Pelatnas PBSI Cipayung.

Menariknya lagi, ucapan itu tak hanya dari Mikha saja. Tetapi, nama-nama kucing miliknya yakni Koona, Dua, dan Sheeran, juga turut tercantum bersanding dengan nama Mikha.

"Iya itu kucing aku (nama-nama selain Mikha)," kata Gregoria kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, pada November 2023 lalu.