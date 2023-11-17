Hasil Perempatfinal Kumamoto Masters Japan 2023: Gregoria Mariska Segel Tiket Semifinal, Usai Pulangkan Wakil Singapura!

HASIL perempatfinal Kumamoto Masters Japan 2023 sudah diketahui. Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, sukses melesat ke babak semifinal.

Gregoria Mariska memastikan diri lolos ke semifinal usai mengatasi perlawanan sengit utusan Singapura, Yeo Jia Min, di babak perempatfinal Kumamoto Masters Japan 2023. Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Jumat (17/11/2023) pagi WIB, Gregoria menang dua gim langsung dengan skor 22-20 dan 21-19 dalam waktu 37 menit.

Jalannya Pertandingan

Gregoria sejatinya memulai pertandingan dengan buruk. Dia banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal jauh 2-9.

Akan tetapi, pelan tapi pasti, Gregoria bisa bangkit dan menemukan sentuhan terbaiknya. Hasilnya, tunggal putri peringkat 7 dunia itu memangkas ketertinggalannya menjadi 7-9, sebelum akhirnya menyamakan kedudukan di angka 11-11 selepas interval.

Setelah itu, Gregoria sempat tertinggal lagi di angka 12-15 karena tak mampu menahan serangan yang dilancarkan oleh lawannya yang duduk di peringkat 23 dunia itu. Namun, dia kembali bisa keluar dari tekanan dan membuat skor imbang 15-15.

Kejar-kejaran skor pun terjadi selepas itu hingga mencapai angka 20-20. Pada akhirnya, sang jagoan Tim Merah-Putih sukses mengamankan kemenangan dengan skor 22-20 di gim pertama berkat poin beruntun yang didapatnya dari shuttlecock yang bergulir di bibir net.

Pada gim kedua, Gregoria kembali membuat beberapa error yang menguntungkan Yeo. Alhasil, setelah imbang 3-3, dia tertinggal jauh 3-8.