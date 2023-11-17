Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Kumamoto Masters Japan 2023: Gregoria Mariska Segel Tiket Semifinal, Usai Pulangkan Wakil Singapura!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |09:41 WIB
Hasil Perempatfinal Kumamoto Masters Japan 2023: Gregoria Mariska Segel Tiket Semifinal, Usai Pulangkan Wakil Singapura!
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL perempatfinal Kumamoto Masters Japan 2023 sudah diketahui. Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, sukses melesat ke babak semifinal.

Gregoria Mariska memastikan diri lolos ke semifinal usai mengatasi perlawanan sengit utusan Singapura, Yeo Jia Min, di babak perempatfinal Kumamoto Masters Japan 2023. Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Jumat (17/11/2023) pagi WIB, Gregoria menang dua gim langsung dengan skor 22-20 dan 21-19 dalam waktu 37 menit.

Gregoria Mariska Tunjung

Jalannya Pertandingan

Gregoria sejatinya memulai pertandingan dengan buruk. Dia banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal jauh 2-9.

Akan tetapi, pelan tapi pasti, Gregoria bisa bangkit dan menemukan sentuhan terbaiknya. Hasilnya, tunggal putri peringkat 7 dunia itu memangkas ketertinggalannya menjadi 7-9, sebelum akhirnya menyamakan kedudukan di angka 11-11 selepas interval.

Setelah itu, Gregoria sempat tertinggal lagi di angka 12-15 karena tak mampu menahan serangan yang dilancarkan oleh lawannya yang duduk di peringkat 23 dunia itu. Namun, dia kembali bisa keluar dari tekanan dan membuat skor imbang 15-15.

Kejar-kejaran skor pun terjadi selepas itu hingga mencapai angka 20-20. Pada akhirnya, sang jagoan Tim Merah-Putih sukses mengamankan kemenangan dengan skor 22-20 di gim pertama berkat poin beruntun yang didapatnya dari shuttlecock yang bergulir di bibir net.

Pada gim kedua, Gregoria kembali membuat beberapa error yang menguntungkan Yeo. Alhasil, setelah imbang 3-3, dia tertinggal jauh 3-8.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/40/2936138/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-terima-hadiah-karangan-bunga-dari-sang-kekasih-usai-juara-kumamoto-masters-2023-aaOqJ7VWVz.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Terima Hadiah Karangan Bunga dari sang Kekasih Usai Juara Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/40/2928367/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-selalu-menang-straight-game-di-kumamoto-masters-2023-sCazpYxQIM.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Selalu Menang Straight Game di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925518/sikap-dingin-dan-memilih-tak-lakukan-selebrasi-juara-gregoria-mariska-saat-kalahkan-chen-yufei-di-kumamoto-masters-2023-XpPzV4hULQ.jpg
Sikap Dingin dan Memilih Tak Lakukan Selebrasi Juara Gregoria Mariska saat Kalahkan Chen Yufei di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925496/kisah-haru-perjuangan-gregoria-mariska-hingga-telapak-kaki-robek-di-kumamoto-masters-2023-zSriEpwK65.jpg
Kisah Haru Perjuangan Gregoria Mariska hingga Telapak Kaki Robek di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/40/2924901/kisah-heroik-gregoria-mariska-tunjung-juara-kumamoto-masters-2023-meski-kulit-telapak-kakinya-sobek-szwqGX1k2Y.jpg
Kisah Heroik Gregoria Mariska Tunjung, Juara Kumamoto Masters 2023 meski Kulit Telapak Kakinya Sobek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/40/2924114/asisten-pelatih-beberkan-faktor-utama-yang-bikin-gregoria-mariska-sukses-juarai-kumamoto-masters-2023-IjWd6N6ktR.jpg
Asisten Pelatih Beberkan Faktor Utama yang Bikin Gregoria Mariska Sukses Juarai Kumamoto Masters 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement