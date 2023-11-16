Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Heroik Mia Audina, Jadi Penentu Indonesia Juara Piala Uber 1994 di Usia 14 Tahun!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |07:37 WIB
Kisah Heroik Mia Audina, Jadi Penentu Indonesia Juara Piala Uber 1994 di Usia 14 Tahun!
Mia Audina mengantarkan tim bulu tangkis Indonesia meraih Piala Uber 1994 (Foto: Instagram/Mia Audina)
A
A
A

MIA Audina merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putri terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Sayang, karier Mia Audina untuk Indonesia tidak panjang setelah ia memutuskan untuk pindah kewarganegaraan Belanda.

Pada masa jayanya, Mia Audina sempat menjadi pahlawan tim bulu tangkis Indonesia. Hal itu terjadi pada gelaran Piala Uber pada tahun 1994 silam.

Ia berhasil membantu tim Indonesia membawa pulang trofi Piala Uber edisi tahun 1994 atau yang pertama kalinya sejak 1975. Kala itu, Tim Uber Indonesia diperkuat Mia Audina, Susi Susanti, Meiluawati dan dua pasangan ganda putri Eliza Nathanael/Zelin Resiana dan Finarsih/Lili Tampi.

Tim ini berhasil mematahkan dominasi China sekaligus merebut gelar juara. Indonesia menang meyakinkan 3-2 atas China di partai final. Susi Susanti yang turun di partai pertama berhasil mengalahkan Ye Zahoying dua game langsung dengan skor 11-4 dan 12-10.

Tren positif untuk tim Indonesia kemudian berlanjut saat pasangan Finarsih/Lili kembali menyumbangkan kemenangan. Namun, tak mudah begitu saja bagi Indonesia untuk bisa meraih gelar kedua kalinya itu, setelah dua partai berikutnya, Yuliani Santosa di nomor tunggal putri dan Eliza Nathanael/Zelin Resiana di ganda putri harus mengalami kekalahan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement