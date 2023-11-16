7 Cara Ade Rai agar Awet Muda, Nomor 1 Sederhana tapi Bikin Kulit Kencang!

SEBANYAK 7 cara Ade Rai agar awet muda akan diulas Okezone. Bagi yang belum tahu, Ade Rai merupakan sosok binaragawan alami profesional Indonesia yang telah berkompetisi di berbagai kejuaraan binaraga termasuk SEA Games hingga Asian Games.

Ade Rai menjadi juara dunia binaraga alami sebanyak tiga kali. Pria berusia 53 tahun itu juga seorang selebriti terkenal serta pebisnis sukses di Indonesia yang menjadi salah satu pendiri "Rai Institute". Secara luas, ia dianggap sebagai "Bapak" binaraga Indonesia.

Meski sudah berkepala lima, Ade Rai juga terkenal dengan wajahnya yang terlihat awet muda. Rupanya, ada sejumlah cara yang dilakukan oleh sosok atlet 53 tahun kelahiran Jakarta itu agar tetap awet muda. Apa saja caranya?

Berikut 7 Cara Ade Rai agar Awet Muda:

7. Olahraga Teratur

Rutin berolaharaga secara teratur kerap dilakukan oleh Ade Rai sehingga menjadikannya terlihat awet muda. Bagi Anda, tidak perlu olahraga yang berat, bisa dimulai dari jalan kaki setiap hari agar tubuh menjadi lebih sehat dan kulit menjadi bersinar.

Selain itu, banyak olahraga lain yang bisa membuat wajah lebih awet muda. Salah satu olahraga yang sering dilakukan untuk bisa menjaga kesehatan kulit supaya awet muda adalah Yoga. Olahraga ini dinilai dapat merangasang produksi kolagen dan melancarkan sirkulasi darah.

6. Pola Makan Sehat dan Bernutrisi

Cara selanjutnya yakni menjaga pola makan sehat dan bernutrisi. Makanan tentu menjadi salah satu asupan harian yang penting. Karena kandungan nutrisi di dalamnya menjadi salah satu kunci untuk menjaga penampilan dari luar dan kesehatan.

Konsumsi makanan bernutrisi menjadi hal yang penting untuk menjadikan Anda tampak awet muda. Konsumsi harian yang cukup nutrisi bisa dilakukan dengan memakan buah-buahan hingga sayur yang akan bantu Anda tampak muda.

5. Batasi Konsumsi Gula hingga Lemak

Selanjutnya, membatasi konsumsi makanan yang mengandung gula, lemak, karbohidrat seperti tepung, nasi dan makanan sejenisnya. Dengan mengurangi jenis makanan seperti itu, bisa mengurangi Anda untuk tidak cepat menua.