Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PB POBSI Beri Motivasi kepada Atlet yang Gagal Lolos di Kualifikasi Cabor Biliar untuk PON XXI-2024 Aceh-Sumut: Masih Ada Kesempatan di Event Lain

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |16:03 WIB
PB POBSI Beri Motivasi kepada Atlet yang Gagal Lolos di Kualifikasi Cabor Biliar untuk PON XXI-2024 Aceh-Sumut: Masih Ada Kesempatan di Event Lain
Atlet biliar yang lolos ke PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: MPI/Riyan Rizky)
A
A
A

PB POBSI melalui Wakil Ketua II Binpres, Fadil Nasution, memberi motivasi kepada atlet yang gagal lolos di kualifikasi cabang olahraga (cabor) biliar untuk PON XXI-2024 Aceh-Sumut. Dia meminta kepada seluruh kontingen yang belum lolos tidak patah semangat karena masih ada kesempatan di event lain.

Seperti diketahui, kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh-Sumatera Utara (Sumut) cabor biliar resmi ditutup pada Rabu (15/11/2023). Sebanyak tiga provinsi pun menjadi penyumbang atlet terbanyak untuk ajang yang akan digelar pada tahun depan.

Biliar

Fadil Nasution mengatakan bahwa ketiga provinsi yang mengirimkan atlet terbanyak pada pertandingan PON tahun depan itu berasal dari pulau Jawa. Di antaranya yakni Jawa Barat (15 kuota), DKI Jakarta (11 kuota) dan Jawa Tengah (10 kuota).

“Untuk perolehan medali Jawa Barat 4 emas, 4 perak, 5 perunggu. DKI Jakarta 2 emas, 3 perak, 5 perunggu dan Jawa Timur 2 emas, 2 perak, 5 perunggu,” ujar Fadil Nasution saat ditemui di Labewa Cue Sport, Tangerang, Rabu (15/11/2023).

“Pada kesempatan ini, kami mengucapkan selamat tentunya kepada seluruh kontingen yang telah meloloskan atletnya ke PON XXI 2024 Aceh-Sumut yang akan dilaksanakan pada 8 sampai 19 September 2024 di Medan untuk cabang olahraga biliar,” imbuh Wakil Ketua II Binpres PB POBSI itu.

Di sisi lain, Fadil Nasution memberi motivasi kepada seluruh kontingen yang belum lolos untuk tidak patah semangat. Pasalnya, ke depan masih akan ada event-event yang telah disiapkan oleh PB POBSI yang dipimpin oleh Ketua Umum, Hary Tanoesodibjo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/43/3186490/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_kejurnas_pobsi_2025_di_vision-rVZ3_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kejurnas POBSI 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186242/rakornas_pobsi_2025_berjalan_lancar_begitu_lpj_dari_pengurus_besar_diterima_hadirin-aLXl_large.jpg
LPJ Diterima, Rakernas POBSI 2025 Berjalan Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186229/ketum_pb_pobsi_hary_tanoesoedibjo-aUe4_large.jpg
Hasil Rakernas POBSI 2025: Hary Tanoesoedibjo Yakin Biliar Indonesia Bisa Mendunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186227/ketum_pb_pobsi_hary_tanoesoedibjo-Wsm3_large.jpg
Rakernas POBSI 2025 Rampung, Hary Tanoesoedibjo: Lahirkan Keputusan Penting dan Resmikan Pusat Latihan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186158/juara_turnamen_biliar_mnc_sports_competition_2025-XrUf_large.jpg
2 Juara Biliar MNC Sports Competition 2025 Kompak Berharap Hadiah Lebih Besar di Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/43/3186103/pertandingan_biliar_di_mnc_sport_competition_2025_rampung_digelar-0ide_large.jpg
MNC Televisi Network dan MNC University Juara Cabor Biliar MNC Sports Competition 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement