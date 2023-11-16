PB POBSI Beri Motivasi kepada Atlet yang Gagal Lolos di Kualifikasi Cabor Biliar untuk PON XXI-2024 Aceh-Sumut: Masih Ada Kesempatan di Event Lain

PB POBSI melalui Wakil Ketua II Binpres, Fadil Nasution, memberi motivasi kepada atlet yang gagal lolos di kualifikasi cabang olahraga (cabor) biliar untuk PON XXI-2024 Aceh-Sumut. Dia meminta kepada seluruh kontingen yang belum lolos tidak patah semangat karena masih ada kesempatan di event lain.

Seperti diketahui, kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh-Sumatera Utara (Sumut) cabor biliar resmi ditutup pada Rabu (15/11/2023). Sebanyak tiga provinsi pun menjadi penyumbang atlet terbanyak untuk ajang yang akan digelar pada tahun depan.

Fadil Nasution mengatakan bahwa ketiga provinsi yang mengirimkan atlet terbanyak pada pertandingan PON tahun depan itu berasal dari pulau Jawa. Di antaranya yakni Jawa Barat (15 kuota), DKI Jakarta (11 kuota) dan Jawa Tengah (10 kuota).

“Untuk perolehan medali Jawa Barat 4 emas, 4 perak, 5 perunggu. DKI Jakarta 2 emas, 3 perak, 5 perunggu dan Jawa Timur 2 emas, 2 perak, 5 perunggu,” ujar Fadil Nasution saat ditemui di Labewa Cue Sport, Tangerang, Rabu (15/11/2023).

“Pada kesempatan ini, kami mengucapkan selamat tentunya kepada seluruh kontingen yang telah meloloskan atletnya ke PON XXI 2024 Aceh-Sumut yang akan dilaksanakan pada 8 sampai 19 September 2024 di Medan untuk cabang olahraga biliar,” imbuh Wakil Ketua II Binpres PB POBSI itu.

Di sisi lain, Fadil Nasution memberi motivasi kepada seluruh kontingen yang belum lolos untuk tidak patah semangat. Pasalnya, ke depan masih akan ada event-event yang telah disiapkan oleh PB POBSI yang dipimpin oleh Ketua Umum, Hary Tanoesodibjo.