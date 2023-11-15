Advertisement
SPORT LAIN

Kualifikasi Cabor Biliar untuk PON XXI-2024 Aceh-Sumut Ditutup, Ini 3 Kota Penyumbang Atlet Terbanyak

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |18:18 WIB
Kualifikasi PON XXI 2024 cabor biliar resmi ditutup (Foto: MPI/Riyan Rizky)
KUALIFIKASI Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh-Sumatera Utara (Sumut) cabang olahraga biliar telah resmi ditutup pada Rabu (15/11/2023). Sebanyak 3 kota menjadi penyumbang atlet terbanyak untuk kegiatan yang diselenggarakan pada tahun depan.

“Pada kesempatan ini, kami mengucapkan selamat tentunya kepada seluruh kontingen yang telah meloloskan atletnya ke PON XXI 2024 Aceh-Sumut yang akan dilaksanakan pada 8 sampai 19 September 2024 di Medan untuk cabang olahraga biliar,” kata Wakil Ketua II Binpres PB Pobsi, Fadil Nasution saat ditemui di Labewa Cue Sport, Tangerang, Rabu.

Biliar

Fadil mengatakan adapun ketiga kota yang mengirimkan atletnya untuk pertandingan tahun depan yakni Jawa Barat (15 kuota), DKI Jakarta (11 kuota) dan Jawa Tengah (10 kuota).

“Untuk perolehan medali Jawa Barat 4 emas, 4 perak, 5 perunggu. DKI Jakarta 2 emas, 3 perak, 5 perunggu dan Jawa Timur 2 emas, 2 perak, 5 perunggu,” ujarnya.

Fadil meminta kepada seluruh kontingen yang belum lolos pada ajang olahraga yang diselenggarakan tahun depan itu untuk tidak patah semangat. Sebab, ia mengatakan ke depan masih akan ada event-event yang telah disiapkan oleh PB POBSI yang dipimpin oleh Ketua Umum, Hary Tanoesodibjo.

