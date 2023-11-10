Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bukan Hanya Ikut Suami, Mia Audina Beberkan Alasannya Pindah ke Belanda

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |18:38 WIB
Bukan Hanya Ikut Suami, Mia Audina Beberkan Alasannya Pindah ke Belanda
Mia Audina memutuskan pindah ke Belanda pada tahun 2000 (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Nama Mia Audina jelas tidak asing bagi para pecinta bulu tangkis di Tanah Air. Mia merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putri terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.

Mia Audina bahkan sempat digadang-gadang sebagai calon penerus Susi Susanti. Namun, pemain kelahiran 22 Agustus 1979 itu justru mengambil keputusan mengejutkan dengan berpindah kewarganegaraan.

Mia Audina memutuskan pindah kewarganegaraan Belanda pada 2000 lalu usai menikah dengan pria asal Belanda, Tylio Lobman. Padahal, pada era itu Mia bisa dikatakan tengah berada dalam puncak kariernya di dunia bulu tangkis.

Ia bahkan menjadi pahlawan tim bulu tangkis Indonesia saat meraih Piala Uber 1994. Pada ajang tersebut, Mia Audina jadi salah satu pemain termuda.

Dari turnamen tersebut, Mia secara konsisten terus mengikuti ajang turnamen lainnya dan kerap meraih juara, salah satunya turnamen Olimpiade Atlanta 1996 di AS dan meraih medali perak. Tak heran jika di masa kejayaannya Mia Audina dijuluki sebagai si Anak Ajaib.

Baru-baru ini, di akun YouTube PB Djarum, Mia Audina menceritakan jika alasan kepindahannya tak hanya karena ia menikah dengan Tylio Lobman, namun juga ada beberapa alasan lain di belakangnya.

Halaman:
1 2
