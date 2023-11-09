Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Korea Masters 2023: Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat Siap Beraksi!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |07:06 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Korea Masters 2023: Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat Siap Beraksi!
Ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL wakil Indonesia di 16 besar Korea Masters 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Dalam babak 16 besar turnamen super 300 tersebut, Indonesia masih memiliki lima wakil, salah satunya adalah ganda putra yang baru dipasangkan, yakni Kevin Sanjaya Sukamuljo/Rahmat Hidayat.

Ya, Kevin/Rahmat akan beraksi di babak 16 besar Korea Masters 2023 yang akan berlangsung di Gwangju Women’s University Stadium, Gwangju, Korea Selatan pada Kamis (9/11/2023). Babak 16 besar pun akan berlangsung pada Kamis (9/11/2023) pukul 08.00 WIB.

Kevin/Rahmat pun akan menghadapi unggulan ketiga asal Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan di babak 16 besar Korea Masters 2023. Bermain di Court 2, tepatnya pada match kedelapan, maka Kevin/Rahmat diprediksi baru akan bermain sore nanti.

Menarik tentunya melihat apakah Kevin/Rahmat dapat lolos ke perempatfinal atau tidak. Sebab lawan mereka pun adalah unggulan ketiga yang secara di atas kertas jelas lebih dijagokan untuk menang atas Kevin/Rahmat.

Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat

Selain Kevin/Rahmat, empat wakil Indonesia yang akan berjuang di 16 besar ada Shesar Hiren Rhustavito, Komang Ayu Cahya Dewi, Ester Nurumi Tri Wardoyo, dan Adnan Maulana/Nita Violina Marwah.

Shesar pun akan menghadapi wakil Taiwan, Wang Tzu Wei. Sebelumnya mereka sudah berjumpa dua kali.

Halaman:
1 2
